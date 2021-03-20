Washington Times: Белый дом уволил пять сотрудников за употребление наркотиков

Пять сотрудников было уволено из Белого дома из-за прошлого употребления марихуаны, пишет The Washington Times, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Отмечается, что раннее Белый дом официально заявлял, что не будет увольнять сотрудников за подобный проступок.

Белый дом уволил пятерых своих сотрудников за употребление марихуаны, сообщает The Washington Times. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: она отметила, что это лишь крайне незначительная часть команды Джо Байдена. Тем не менее это известие всё равно спровоцировало критику.

Как отмечает издание, употребление марихуаны считается в США незаконным. Такой проступок, пусть совершённый и в прошлом, может стать обоснованием для увольнения с государственной службы. При этом в последние годы ряд отдельных штатов легализовал марихуану, а данные опросов показывают, что большинство американцев выступает за полное снятие запрета.

В минувшем месяце в Белом доме заявили о принятии новых практик, не подразумевающих увольнение за употребление марихуаны в прошлом, пишет The Washington Times. Однако из нескольких анонимных источников стало известно, что несколько десятков сотрудников Белого дома были уволены или переведены на дистанционную работу из-за случаев прошлого употребления марихуаны.

Марианна Уильямсон, писательница, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы 2020 года, заявила, что увольнение сотрудников из-за марихуаны — это «самая нелепая вещь, что я слышала. Люди работают на правительство, поддержавшее бомбёжки сотни тысяч невинных людей, но их увольняют за то, что они курили марихуану».

Своё недовольство таким решением Белого дома также высказал бывший пресс-секретарь Барака Обамы Томми Виетор: он назвал «абсурдным» тот факт, что сотрудников Белого дома по-прежнему проверяют на употребление марихуаны.