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Washington Times: Белый дом уволил пять сотрудников за употребление наркотиков

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Пять сотрудников было уволено из Белого дома из-за прошлого употребления марихуаны, пишет The Washington Times, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Отмечается, что раннее Белый дом официально заявлял, что не будет увольнять сотрудников за подобный проступок.
Washington Times: Белый дом уволил пять сотрудников за употребление наркотиков
Reuters
Белый дом уволил пятерых своих сотрудников за употребление марихуаны, сообщает The Washington Times. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: она отметила, что это лишь крайне незначительная часть команды Джо Байдена. Тем не менее это известие всё равно спровоцировало критику.
 
Как отмечает издание, употребление марихуаны считается в США незаконным. Такой проступок, пусть совершённый и в прошлом, может стать обоснованием для увольнения с государственной службы. При этом в последние годы ряд отдельных штатов легализовал марихуану, а данные опросов показывают, что большинство американцев выступает за полное снятие запрета.
 
В минувшем месяце в Белом доме заявили о принятии новых практик, не подразумевающих увольнение за употребление марихуаны в прошлом, пишет The Washington Times. Однако из нескольких анонимных источников стало известно, что несколько десятков сотрудников Белого дома были уволены или переведены на дистанционную работу из-за случаев прошлого употребления марихуаны.
 
Марианна Уильямсон, писательница, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы 2020 года, заявила, что увольнение сотрудников из-за марихуаны — это «самая нелепая вещь, что я слышала. Люди работают на правительство, поддержавшее бомбёжки сотни тысяч невинных людей, но их увольняют за то, что они курили марихуану».
 
Своё недовольство таким решением Белого дома также высказал бывший пресс-секретарь Барака Обамы Томми Виетор: он назвал «абсурдным» тот факт, что сотрудников Белого дома по-прежнему проверяют на употребление марихуаны.

 

 
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