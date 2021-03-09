CNN: после инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой

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10:45 СК завёл дело из-за гибели людей в результате пожара в Омской области Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания в Омской области, в результате которого погибли многодетная мать и двое её детей.

10:42 Вяльбе высказалась о наказании Большунова за инцидент с Мяки Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с испытательным сроком российского лыжника Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

10:34 В группе «Бурановские бабушки» оценили победу певицы Manizha в отборе на Евровидение Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT оценила данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

10:30 РБК: Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, передаёт РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза.

10:28 Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжных видах спорта Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, почему норвежцы доминируют в лыжных видах спорта.

10:23 В Махачкале госпитализированы 24 человека с признаками отравления Минздрав Дагестана сообщил, что 24 человека, среди которых 22 ребёнка, были госпитализированы в Махачкале с признаками пищевого отравления.

10:13 В Госдуме прокомментировали идею ограничить рекламу фастфуда Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение ограничить рекламу фастфуда в России.

10:13 На Украине выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки На Украине зафиксировали 3261 новый случай заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 410 061 пациента с коронавирусом.

10:07 СМИ: Полузащитнику «Рубина» Мусаеву наложили десять швов после матча с «Зенитом» Полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев избежал серьёзной травмы в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (2:1).

10:03 Курс евро снижается к рублю Рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:00 Норвежский историк удивлён дисквалификацией Клебо Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

09:50 Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что армянская сторона приостановила мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг.

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09:40 Норвежский историк назвал Большунова и Клебо неудачниками Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

09:37 Отец Клебо назвал величайшее спортивное достижение сына за всю карьеру Хокун Клебо, отец норвежца Йоханнеса Клебо, высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и своим сыном в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

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08:30 В Индии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 15 388 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 11 244 786.

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08:05 Уткин: «Спартаку» симпатизирую, «Зенит» не люблю, ЦСКА — по фигу Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин подвёл итоги 21-го тура Российской премьер-лиги сезона-2020/21.

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07:50 «Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на шайбу Ничушкина «Аризона Койотс» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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07:39 Шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Эдмонтоном» «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:25 В России потребовали у Telegram заблокировать собирающих данные ботов Роскомнадзор направил администрации Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные граждан России.

07:15 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

07:04 «Миннесота» победила «Вегас», Капризов — без очков «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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04:32 Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырёх регионах Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в четырёх регионах России.