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CNN: после инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Двух немецких овчарок, которые вскоре после инаугурации Джо Байдена переехали в Белый дом, отправили обратно в штат Делавэр, в резиденцию семейства Байденов, передаёт CNN. Произошло это после того, как одна из собак покусала сотрудника службы безопасности Белого дома.
CNN: после инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой
Reuters

Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США и первой леди, на прошлой неделе были возвращены в дом семейства Байденов в Делавэре после агрессивного поведения собак в Белом доме, сообщает CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.

Инцидент произошёл с псом по кличке Мейджор, которого Джо Байден взял из приюта в Делавере в ноябре 2018 года. По имеющейся информации, собака покусала сотрудника службы безопасности Белого дома.

Точное состояние жертвы неизвестно, однако эпизод был настолько серьёзным, что собаки были впоследствии перевезены в Уилмингтон, штат Делавэр, где они и остаются до сих пор.

З-летний Мейджор — младшая из двух овчарок Байдена, — как известно, неоднократно демонстрировал возбуждённое поведение, в том числе прыгал, лаял и «бросался» на сотрудников Белого дома, а также представителей службы безопасности, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Старшая из собак Байдена, Чэмп, которому примерно 13 лет, физически уже не так активен из-за своего преклонного возраста.

Чэмп и Мейджор переехали в Белый дом в январе этого года, менее чем через неделю после инаугурации Джо Байдена, напоминает издание.

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CNN США Северная Америка
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