Euronews: для бедняков помощь в пандемию — вопрос жизни и смерти, предупреждает президент Эстонии

Необходимо защитить самые уязвимые слои населения на планете и помочь им преодолеть последствия глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, подчеркнула в интервью Euronews президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Генеральный секретарь ООН недавно назначил её на пост всемирного защитника интересов женщин и детей.
Воздействие пандемии на наиболее уязвимые слои населения и выработка «дорожной карты» для более комплексного восстановления — в центре внимания участников Политического форума по устойчивому развитию, проходящего под эгидой ООН. Об уроках, извлечённых из пандемии, мы поговорили с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, недавно назначенной Генеральным секретарем ООН всемирным защитником интересов женщин и детей.
Пандемия нанесла серьёзный ущерб повсюду. Каковы должны быть сегодня приоритеты для мировых правительств?
КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД, президент Эстонии: Очевидно, что от пандемии больше всего страдают самые слабые, хотя и всех нас она затронула. Так, и в большинстве развитых стран именно женщины потеряли свои позиции в обществе. Дети и в развитых странах нуждаются сейчас в некоторой помощи — например, в организации школьного питания. Мы потеряли доступ к схемам такого типа, поскольку мы изо всех сил пытались предоставить альтернативные схемы поддержки.
Так что представьте себе, в какой ужасной опасной ситуации оказались все те женщины и дети, которые уже до пандемии испытывали трудности! Они словно постепенно откатываются назад, как и все мы, — но разница в том, что для них это может стать вопросом жизни и смерти.
Каждая женщина, каждый ребёнок должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, считает Кальюлайд. Она отметила, что коронавирусный кризис усугубил несправедливость, серьёзно подорвал систему здравоохранения, непропорционально затронув наиболее уязвимых женщин и детей. По мнению эстонского президента, это одна из самых больших проблем, с которыми придётся иметь дело в следующие десятилетия.
Политический форум высокого уровня — основная платформа ООН для последующей деятельности и обозначения направлений в области устойчивого развития. На этот раз впервые форум проходит в режиме видеоконференции.
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