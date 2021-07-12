Spiegel: эксперты МВФ предупреждают об угрозе беспрецедентного голода и дальнейшем росте цен на продукты

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во всём мире наблюдается беспрецедентный рост цен на продукты питания, сообщает Der Spiegel. В то же время население лишилось значительной части дохода. По мнению экспертов МВФ, цены в супермаркетах ещё не достигли ожидаемого максимума и потребителям только предстоит ощутить всю полноту кризиса. В организации предупреждают: в развивающихся странах, значительно зависимых от импорта, велика угроза массового голода.

С началом пандемии многие люди, прежде всего в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах, лишились значительной части доходов. В то же время резко возросли цены на продукты питания. Это сочетание вызывает у экспертов серьёзное беспокойство. Одна из важнейших целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития — ликвидация голода к 2030 году — отдалилась ещё сильнее, пишет Der Spiegel.

«Нас может отбросить на десятилетие назад», — отмечает Эрвин Прифти, экономический аналитик Международного валютного фонда (МВФ). Вместе с двумя своими коллегами исследователь проанализировал данные за прошедшие периоды и составил прогноз. Специалисты предполагают, что экономический рост является решающим фактором в сокращении масштабов недоедания, а потеря реальных доходов приводит к голоду.

Согласно результатам анализа, во всём мире в 2020 году число людей, страдающих от недоедания или голода, могло увеличиться на 60 млн. По другим оценкам — на 130 млн человек. Исследователи предостерегают: «отсутствие продовольственной безопасности является одним из самых серьёзных проявлений косвенного ущерба, нанесённого пандемией».

Ещё до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 680 млн человек по всему миру не употребляли достаточного количества калорий в пищу. Помимо семи африканских стран, включая Южный Судан, Нигерию, Демократическую Республику Конго и Эфиопию, особенно сильно пострадали Сирия и Йемен, а также Гаити и Афганистан.

Новый отчёт организации по борьбе с бедностью Oxfam показывает, что с конца 2019 года по июнь 2021 года во всём мире число людей, страдающих от голода, увеличилось почти в шесть раз. «В конфликтных регионах сохраняется высочайшая угроза продовольственного кризиса», — подчёркивает экономист Монико Тотова, эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Однако, как утверждает Der Spiegel, проблема грозит обостриться и последствия могут быть крайне тяжёлыми. «Недоедание может привести к социальным беспорядкам в краткосрочной перспективе, — отмечает Прифти, — а в долгосрочной — к падению производительности, снижению человеческого потенциала и экономического роста».

Как отмечает издание, с марта 2020 года по июнь 2021 года индекс продовольственных цен ФАО вырос на 31 процентный пункт. Этот индекс формируется на основе средней стоимости, которую должны платить импортёры, а не розничных цен. Но рост цен на основные продукты питания также заметен в супермаркетах и на ​​рыночных прилавках по всему миру: теперь южноафриканцам приходится тратить на помидоры, растительные масла и бобовые культуры примерно на 30% больше, чем год назад. В Бразилии люди жалуются на рост цен на говядину, курицу и рис. Традиционный индийский суп дал из бобовых также стал обходиться значительно дороже.

В росте потребительских цен значительную роль играют различные глобальные и местные факторы. Южноафриканский эксперт в области сельского хозяйства Ванди Шилобо отмечает: «Пандемия наткнулась на изменение климата».

Аналитики МВФ указывают, что рост цен на продукты питания начался ещё до кризиса, вызванного коронавирусом. В начале пандемии локдауны, массовые закупки продуктов из-за боязни их подорожания и перебои в экспорте риса и пшеницы нарушили цепочки поставок и вызвали рост цен.

Кроме того, произошло повышение транспортных расходов, что также повлияло на потребительские цены. За последние 12 месяцев морские грузоперевозки подорожали в два раза, были отменены многочисленные пассажирские рейсы — с их помощью раньше доставлялись и продукты питания. Более дорогой бензин и километровые пробки на дорогах также увеличили стоимость наземного транспорта.

Между тем спрос на сельскохозяйственную продукцию оставался высоким: в том числе потому, что Китай решил пополнить свои запасы и закупить большое количество сои. Глобальный рост спроса на биотопливо также сыграл свою роль в повышении цен на растительные масла.

В то же время экстремальные погодные условия нарушили производство пальмового масла, например в Индонезии, и привели к засухам и неурожаям во многих традиционных странах-экспортерах, таких как Бразилия, Аргентина, а также Россия, Украина и США.

Однако до сих пор последние факторы в основном влияли на цену, устанавливаемую производителем. Она увеличилась более чем на 40%. «Такой рост доходит до потребителя лишь со временем и пока неощутим, — подчёркивает аналитик Прифти. — Поэтому в ближайшие несколько месяцев мы ожидаем дальнейший рост цен на продукты питания».

Так называемая продовольственная инфляция, то есть рост цен для потребителей, не оказывает одинакового воздействия на все регионы мира. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой пострадали гораздо сильнее, особенно в случае сильной зависимости от импорта.

При этом, уверена экономист ФАО Монико Тотова, объём местного сельскохозяйственного производства практически не изменился. Сельскохозяйственные рабочие в основном были освобождены от карантинных ограничений, однако локдауны нарушили цепочки поставок и региональные транспортные маршруты. Это привело к тому, что стоимость фруктов, овощей и зерна заметно увеличилась. В течение некоторого времени небольшие магазины и рынки оставались закрытыми и людям приходилось делать покупки в более дорогих супермаркетах.

В результате цены в некоторых странах Африки к югу от Сахары выросли на 200%. Из-за резкого падения доходов угроза голода чрезвычайно высока. Кроме того, в настоящее время континент переживает третью волну коронавируса, увтерждает издание.

Особенно тяжела ситуациях во многих странах Африки и Ближнего Востока, где экономические кризисы сочетаются с гиперинфляцией, например в Нигерии или Ливане: девальвация национальных валют по отношению к доллару делает импорт продовольствия более дорогим. В предстоящие месяцы это, вероятно, создаст новые проблемы, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки, сильно зависящих от такого импорта.

Для смягчения продовольственного шока и его последствий, по мнению Прифти, необходимо увеличение расходов со стороны государства, то есть выплат беднейшим слоям населения. «Обычно не бывает так, что продукты полностью отсутствуют. Люди просто не могут их себе позволить», — убеждён Прифти.

Как отмечает Der Spiegel, в условиях кризиса некоторые страны пошли по этому пути. В 2020 году Бразилия, например, оказала единовременную помощь нуждающимся. Аналогичная программа действовала и в Южной Африке: беднейшие слои населения получали 350 рандов. Однако теперь эта программа прекращена. «Меня больше всего огорчает то, что многие страны просто не имеют финансовых возможностей для создания таких программ», — подчёркивает южноафриканский эксперт Ванди Шилобо.