NBC News: «устали от изоляции» — в США набирают силы конфликты из-за ковидных правил

В США всё чаще сотрудники магазинов и заведений общественного питания сталкиваются с агрессивными посетителями, которые вступают в конфликты из-за требования носить маски или подтверждать статус вакцинации, передаёт NBC News. По словам психолога Маргарет Уэренберг, многие американцы дают волю эмоциям, потому что устали от неопределённости, изоляции и ощущения, что не могут контролировать ситуацию.

От заведений общепита до продуктовых магазинов — в общественных местах происходит всё больше инцидентов с разгневанными американцами, уставшими скрывать свои эмоции за масками.

На этом видео запечатлена потасовка, случившаяся в этом месяце на Манхэттене. В ходе конфликта с администратором ресторана разозлённые посетители пустили в ход кулаки. Причиной разногласий стал статус вакцинации — по крайней мере одной из причин. Но это лишь один инцидент из многих.

ВОН ХИЛЛЪЯРД, корреспондент NBC News: Действительно ли сейчас стало больше озлобленных людей?

МАРГАРЕТ УЭРЕНБЕРГ, психолог: Думаю, ответ «да».

Пандемия усиливает напряжённость.

МАРГАРЕТ УЭРЕНБЕРГ: Они устали от неопределённости, устали от изоляции и позволяют себе проявлять грубость гораздо чаще, чем это было четыре-пять лет назад.

Для того чтобы поесть в заведениях общественного питания, во многих городах требуется предоставить подтверждение о вакцинации. Более половины ресторанов в Сан-Франциско утверждают, что один или более из их сотрудников уже сталкивались с конфликтами, связанными с проверкой документов, подтверждающих статус вакцинации. Гнев вызывают, конечно же, и правила, требующие ношения масок.

СОТРУДНИЦА КАФЕ: Она заявила: «Нет, у меня есть право не носить маску».

Эта женщина плюнула в сотрудников специализирующегося на хот-догах кафе в Сан-Хосе.

СОТРУДНИЦА КАФЕ: Просто стоишь в шоке.

В Анахайме на этих выходных тоже произошли стычки, когда сотрудники охраны в кафе, специализирующемся на курице и вафлях и требующем ношения масок, оказали противодействие посетителям, протестующим против масок.

Всё это происходит в период, когда заведениям общественного питания и без того приходится непросто.

ВЛАДЕЛИЦА КАФЕ: У нас не хватает персонала. Мы всеми силами пытаемся сделать так, чтобы все были довольны.

Но инциденты происходят не только в точках общепита.

АМЕРИКАНЕЦ: Она попросила его надеть маску как следует — он отказался.

Этим летом была убита кассир супермаркета в городке близ Атланты — посетитель вернулся в магазин с огнестрельным оружием после конфликта с жертвой, попросившей его надеть маску.

МАРГАРЕТ УЭРЕНБЕРГ: Они очень хотят получить контроль над ситуацией. И что же они могут контролировать? «Я не буду надевать маску. Я не позволю другим меня контролировать». Мне кажется, это выплеск эмоций на фоне ощущения, что ситуация вне нашего контроля.

Страшные инциденты. Страшны и многочисленные видео, на которых всё это запечатлено. Вон, Вы побеседовали с Национальной ассоциацией общественного питания (National Restaurant Association). И у организации есть рекомендации для посетителей, которые видят, как происходят подобные инциденты, и не хотят стать жертвами насилия в них.

ВОН ХИЛЛЪЯРД: Да. По сравнению с периодом до пандемии число сотрудников этих заведений снизилось на восемь процентов. То есть это заведения, которые столкнулись с нехваткой персонала, а теперь ещё и оказались вовлечены в масочные конфликты. И психолог, которую мы только что слушали, Маргарет, говорит, что, если вы оказались свидетелем какой-то подобной ситуации, постарайтесь не усугублять её агрессией и по возможности успокоить окружающих.

То есть, по сути, постарайтесь разрядить напряжённую ситуацию?

ВОН ХИЛЛЪЯРД: Поддержите человека, ставшего объектом агрессии, и во что бы то ни стало не принимайте участие в проявлении насилия.

Очень хороший совет. С нами был Вон Хиллъярд. Большое спасибо, рады с вами побеседовать.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.