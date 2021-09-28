Insider: глава Pfizer считает, что пандемия закончится в 2022 году

Пандемия коронавируса закончится в течение года, пишет Insider, ссылаясь на заявление главы Pfizer Альберто Бурла. Мнение Бурла поддержал глава Moderna Стефан Бансель, отметивший, что к середине следующего года будет произведено достаточно доз вакцины для того, чтобы привить всё население Земли.
Глава компании Pfizer Альберто Бурла считает, что мир вернётся к нормальной жизни в следующем году, даже несмотря на появление новых вариантов коронавируса, пишет Insider.
«Я согласен с тем, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Это не означает, что новые варианты перестанут появляться, и это не означает, что нам можно будет отказаться от вакцин», — приводит издание Бурла.
Как отмечает Insider, мнение Бурла совпадает с мнением главы Moderna Стефана Банселя, также заявившего, что пандемия завершится в следующем году. По словам Банселя, темпы производства вакцин сейчас таковы, что к середине следующего года будет выпущено достаточно доз для того, чтобы привить всё население планеты. Кроме того, Бансель отметил, что те люди, которые не захотят вакцинироваться, получат естественный иммунитет ввиду высокой заразности дельта-штамма коронавируса.
Как пишет Insider, в минувшее воскресенье Бурла говорил о том, что, возможно, потребуется каждый год ревакцинироваться от коронавируса ввиду появления новых штаммов. Издание напоминает, что на прошлой неделе в США одобрили бустерную вакцину Pfizer для лиц старше 65 лет, а также для граждан, входящих в группу риска.
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