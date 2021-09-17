Politico: европейский омбудсмен заинтересовалась сообщениями фон дер Ляйен к главе Pfizer

Омбудсмену ЕС Эмили О'Рейли была направлена жалоба, после того как Еврокомиссия не смогла предоставить доступ к текстовым сообщениям, которыми обменивалась её председатель Урсула фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой, пишет Politico. Ведомство объяснило, что не учитывает подобные переписки в своём документообороте, и теперь уполномоченный по правам человека будет разбираться, как администрация фон дер Ляйен ведёт свою отчётность.

Уполномоченный ЕС по правам человека Эмили О'Рейли заинтересовалась содержанием текстовых сообщений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые та отправляла гендиректору американской фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурле, сообщает Politico.

Как напоминает издание, в апреле газета The New York Times сообщила, что фон дер Ляйен созванивалась и обменивалась сообщениями с бизнесменом. Однако когда Еврокомиссии поступил запрос на предоставление доступа к этим беседам, она заявила, что у неё соответствующих данных нет. По словам ведомства, текстовые сообщения в целом «имеют короткий срок службы», поэтому их обычно не учитывают при ведении документации.

Отказ комиссии от предоставления доступа к разговорам её председателя с главой Pfizer стал поводом для жалобы европейскому омбудсмену, продолжает Politico. Теперь в вопросе будет разбираться Эмили О'Рейли.

Издание обращает внимание, что сейчас в некоторых столицах стран ЕС широко обсуждается тема отчётности по телефонным перепискам высокопоставленных официальных лиц, особенно когда речь идёт о деловых переговорах. Сама фон дер Ляйен уже сталкивалась с критикой по этому поводу в 2019 году, когда на фоне скандала с подрядчиками Минобороны Германии с её рабочего телефона, расценивавшегося как важная улика, были стёрты все данные.

В письме к фон дер Ляйен, опубликованном в пятницу 17 сентября, О'Рейли заявила, что её команде необходимо встретиться с представителями Еврокомиссии, чтобы те подробнее рассказали о «политике ведомства в отношении хранения записей о текстовых сообщениях и о том, как эта политика применяется на практике».

По информации Politico, в июне в этом направлении О'Рейли запустила более масштабную инициативу, которая призвана изучить, как различные институты и агентства ЕС ведут отчётность по рабочим текстовым сообщениям.

«Администрация ЕС, как и любая другая государственная администрация, в своей повседневной работе всё чаще задействует современные электронные средства коммуникации, — подчеркнула омбудсмен. — Кризис COVID-19 и связанная с ним необходимость работать удалённо способствовали ещё более частому их использованию».

При этом О'Рейли признала, что задокументировать каждое сообщение в рабочих переписках невозможно, однако администрации ЕС в соответствии с законом обязана вести отчётность о своей деятельности. «По закону ЕС, решение о том, чтобы зафиксировать определённые данные в системе документооборота администрации, не должно зависеть от средства коммуникации — будь то письмо, электронная переписка или текстовое сообщение — оно должно основываться на содержании», — полагает обмудсмен.