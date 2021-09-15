Председатель Еврокомиссии: Европе нужно развить политическую волю для самостоятельной обороны

Помимо дефицита военной силы, у европейских стран есть более «фундаментальная» проблема — и это недостаток политической воли, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с речью «О положении ЕС в 2021 году». По её словам, европейцам нужно развивать в себе это качество и обзавестись своей собственной армией для урегулирования будущих кризисов. «Для Европы настало время выйти на новый уровень», — передаёт её слова The Guardian.

Евросоюз должен извлечь уроки из поспешного вывода войск из Афганистана и аккумулировать «политическую волю», чтобы создать собственные вооружённые силы и использовать их для урегулирования будущих конфликтов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «В последние недели было много обсуждений по поводу экспедиционных войск. Какого они должны быть типа и в каком количестве они нам нужны, — передаёт The Guardian её слова из речи «О положении ЕС в 2021 году». — Это, несомненно, часть дискуссии — и, я считаю, это станет частью решения».

Но она отметила, что у европейских стран есть другая, более «фундаментальная» проблема: «У вас могут быть самые лучшие войска в мире, но если вы не готовы их использовать, то какой от них толк? Нас до сих пор сдерживает не только дефицит контингента, но и недостаток политической воли. И если мы разовьём в себе эту политическую волю, мы многое сможем сделать на уровне ЕС». Фон дер Ляйен также заявила, что вместе с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом она работает над «новой декларацией» об отношениях ЕС и НАТО.

К тому же председатель Еврокомиссии призвала европейские спецслужбы делиться друг с другом информацией. По её словам, в целях развития оборонного сектора нужно сделать так, чтобы военное оборудование из различных европейских стран было совместимо друг с другом. Также она предложила отменить НДС в случае покупки продукции у местных торговцев оружием. Фон дер Ляйен заявила, что в первой половине следующего года она вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном проведёт саммит лидеров ЕС по вопросам европейской обороны. «Для Европы настало время выйти на новый уровень», — подчеркнула председатель.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр согласилась с её позицией: «Фон дер Ляйен права. <…> Реальная обороноспособность ЕС зависит от политической воли её членов. Поэтому Германия и Франция должны выступить в качестве лидеров». Однако депутат Европарламента от Левой партии Мартин Ширдеван раскритиковал комиссию за то, что она призывает вооружаться и решать проблемы военным способом вместо того, чтобы помочь бедным. Некоторые правительства ЕС также усомнились, что предложенные методы будут эффективны. «Европа собирается устранить свои слабости в сфере обороны с помощью декларации, саммита, агентства и отмены НДС, — заявил один дипломат. — Эта концепция — олицетворение технократии».

В остальном выступление фон дер Ляйен было лишено анонсов и ярких инициатив. По-видимому, она не хотела, чтобы её втянули в предвыборную борьбу в Германии. Также она не затронула тему брексита или отношений ЕС с Великобританией, которые с 2016 года были стандартной частью таких речей. Председатель Еврокомиссии также отвергла критику по поводу проблем с поставкой вакцин от коронавируса. Она подчеркнула, что в ЕС привито больше 70% взрослого населения. К тому же Европа стала единственным регионом в мире, который поделился половиной своих препаратов с остальным миром.