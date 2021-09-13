Euronews: учения «Рысь-21» в Польше расценивают как ответ на «Запад-21»

В России, Белоруссии и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений «Запад-21». Формально это проверка боеготовности Западного военного округа, но по традиции в них участвуют и другие страны, включая Армению, Индию, Казахстан, Киргизию и так далее. Одновременно в пятницу начались и учения польской армии «Рысь-21», а ранее Польша ввела в приграничных регионах режим чрезвычайного положения, передаёт Euronews.
В России, Белоруссии и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений «Запад-21». В Псковской области в ночь на воскресенье провели массовое ночное десантирование более 600 бойцов со штатной техникой.
Манёвры, крупнейшие за последние годы, начались в прошлую пятницу — и продлятся до четверга. В них задействованы силы девяти государств: около 200 тысяч человек, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники. Александр Лукашенко наблюдал за ходом учений в воскресенье, а Владимир Путин, как сообщается, прибудет в Новгородскую область в понедельник.
В Москве и Минске подчёркивают «оборонительный характер» учений: по сценарию, отрабатывается «отражение агрессии» против союзного государства. В НАТО призвали обеспечить прозрачность «Запада-21». Так, некоторые эксперты считают заниженной заявленную численность российского контингента в Белоруссии.
Одновременно с началом «Запада» в пятницу начались учения польской армии «Рысь-21». В Польше и Литве заявили, что опасаются «гибридных инцидентов» во время российских манёров. А Варшава ещё накануне ввела в приграничных регионах чрезвычайное положение, первое после 1989 года — как в связи с «Западом-21», так и в ожидании новой волны мигрантов.
Серебряный призёр Олимпиады в Токио российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу своего соотечественника Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.
Вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников признался, что не увидел ничего страшного в действиях болельщиков, которые криками и свистом мешали российскому теннисисту Даниилу Медведеву подать на матч в финале US Open c сербом Новаком Джоковичем.
Главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина назвала простые правила, соблюдение которых поможет людям старше 50 лет сохранить активность на максимально долгий срок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что её поразила речь отечественного теннисиста Даниила Медведева после его победы над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в республике.