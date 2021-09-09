Как вся польская армия — эксперты Radio Maryja о беспрецедентном масштабе российско-белорусских учений «Запад-2021»

«Мы поддерживаем Лукашенко и, если будет нужно, мы войдём на территорию Белоруссии» — такова истинная цель учений «Запад-2021», уверен польский военный Себастьян Драга. По мнению военного эксперта Мечислава Струща, особую настороженность в этом плане вызывает тот факт, что в этом году в них примет участие столько военных, сколько насчитывает вся польская армия, сообщает Radio Maryja.

Уже через три дня — 10 сентября — начнутся совместные, проводимые на регулярной основе российско-белорусские военные учения «Запад-2021», однако именно в этом году они вызывают особую тревогу, пишет Radio Maryja.

«Мы внимательно наблюдаем за учениями «Запад-2021». Более того, мы уже заблаговременно знали, что количество принимающих в них участие частей значительно превышает ранее заявленное», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Учения вызывают столько эмоций, потому что в них участвует столько солдат, сколько насчитывает польская армия. Вся польская армия. А ведь это учения, проходящие только на четырнадцати полигонах, в том числе четырёх на территории Белоруссии», — говорит порталу полковник, профессор, военный эксперт Мечислав Струщ.

В этом году в учениях будут участвовать 200 тыс. военнослужащих. «Это будут крупнейшие военные учения в Европе за 40 лет», — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, эта схема действий, которая подразумевает под собой нападение на Прибалтику, на Польшу. «<...> Это что-то совершенно беспрецедентное. Это не просто дипломатический конфликт. Это попытка нарушить целостность польского государства и суверенитет наших границ, мы этого не можем допустить, и мы не допустим», — отрезал он.

Учения будут проводиться на симуляции военного ответа России и Белоруссии на мнимое нарушение границы польской стороной. Глава Института глобализации Томаш Телук не исключает российской провокации в ходе учений. «Тем не менее польская оппозиция хочет получить доступ к границе с Белоруссией. Это совершенно непонятная позиция», — констатировал он. В качестве одной из возможных причин он называет политический цинизм, вызванный холодным политическим расчётом. «Это подмигивание собственному электорату без каких-либо аргументов, только бы играть против партии «Право и справедливость», против правительства. За счёт безопасности страны», — добавил эксперт.

Radio Maryja напоминает, что чрезвычайное положение на границе с Белоруссией ввела не только Польша, но Литва и Латвия. Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох подчеркнул, что в сценарии российско-белорусских учений «Запад-2021» фигурируют гибридные действия. «Как у польских служб, так и у служб союзнических стран давно имеется информация о том, что сценарий этих учений подразумевает под собой дестабилизацию ситуации на нашей восточной границе, и мы уже в некоторой степени столкнулись с этим», — добавил он.

Среди прочего именно поэтому было введено чрезвычайное положение на восточной границе, и, хотя учения «Запад-2021» продлятся до 16 сентября, ЧП на восточной границе Польши будет сохраняться до 1 октября. «Мы не желаем никакого инцидента, вызванного безответственными людьми, как инфантильными, так и циничными. Неважно, делают ли они это по глупости или по зову сердца», — объяснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Портал пишет, что особого внимания в этом вопросе заслуживает Сувальский перешеек — часть польской границы, соединяющий Польшу со странами Прибалтики, который одновременно отделяет Белоруссию от Калининградской области. Это одна из самых горячих точек Европы.

Более того, командир запаса Себастьян Драга из Военно-морской академии обратил внимание на пропагандистское измерение российско-белорусских учений. «Россия прямо говорит: «Мы поддерживаем Лукашенко и, если будет нужно, мы войдём на территорию Белоруссии, чтобы его поддержать». Именно такова истинная цель учений «Запад-2021», — резюмировал он.