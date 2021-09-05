Польский эксперт: нет и тени сомнения — сценарий миграционного кризиса написан в Москве, а не в Минске

Польским властям прекрасно знакома подноготная России как страны, так и Владимира Путина как её лидера, поэтому очевидно, что миграционный кризис на польско-белорусской границе — дело рук Москвы, а не Минска, уверен польский эксперт Кароль Гац. В беседе с Polskie Radio он также напоминает, что российско-белорусские учения «Запад-2021» на самом деле совместные только по названию, поскольку, в первую очередь, это учения самой России.

Уже 10 сентября начнутся совместные российско-белорусские учения «Запад-2021». Имеются сообщения насчёт того, что во время учений дело может дойти до ряда провокаций, в том числе пересечения государственной границы с Литвой, пишет Polskie Radio.

«Учения «Запад-2021» — это в первую очередь учения Российской Федерации, которая, что тоже неудивительно, уже в прошлом позволяла предпринимать себе разного рода действия или осуществлять жесты в отношении стран НАТО. Напомню, что она многократно нарушала воздушное пространство… в своё время были проблемы на границе с прибалтийскими странами, если мы говорим о действиях российских служб. Они зачастую открыто действуют на территории стран Западной Европы, стран НАТО», — сказал радиостанции польский эксперт Кароль Гац.

В беседе он также прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. «Польские власти прекрасно понимают, какую страну представляет собой Россия, каким лидером выступает Владимир Путин. Не имеется никаких сомнений насчёт того, что сценарий миграционного кризиса написан не в Минске, а в Москве», — подчеркнул аналитик.