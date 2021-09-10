NI: учения «Запад-2021» не угрожают безопасности Европы
Учения «Запад-21» станут одними из самых масштабных военных учений в 2021 году на фоне растущей напряжённости в отношениях с Польшей, Украиной и странами Балтии. Как пишет The National Interest, они пройдут на четырнадцати учебных полигонах, расположенных на территории России и Белоруссии. В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в учениях примут участие до 12 тысяч 800 российских и белорусских военнослужащих, причём около 400 из них примут участие в учениях на территории России.
Эксперт по вопросам обороны Майкл Кофман считает, что эти цифры не соответствуют действительности на местах, поскольку, как представляется, в Белоруссии уже находится гораздо больше российских войск, чем сообщается. Кофман добавил, что организаторы, вероятно, искажают данные о присутствии войск, чтобы соответствовать Венскому документу, который требует, чтобы на учениях с участием более 13 тысяч военнослужащих присутствовали наблюдатели от ОБСЕ. По официальным данным, в учениях будет задействовано до 350 единиц военной техники, в том числе 140 танков, 110 артиллерийских орудий, ракетные установки и десятки самолётов и вертолётов. Учения будут проходить с 10 по 16 сентября.
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