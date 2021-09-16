SZ: слышно слова, но не видно действий — в Европарламенте раскритиковали амбициозные планы фон дер Ляйен

В своей речи «О положении Евросоюза в 2021 году» Урсула фон дер Ляйен отметила успехи ЕС в борьбе с коронавирусом и изменением климата — на этот раз председателю Еврокомиссии было не до самокритики, пишет Süddeutsche Zeitung. Предотвращение будущих пандемий, расширение производства микросхем, укрепление сотрудничества в области обороны, финансовая помощь Афганистану и вакцины для бедных стран — фон дер Ляйен объявила о своих грандиозных планах на будущее. Однако депутатам Европарламента обещаний оказалось недостаточно: они требуют действий.

Урсула фон дер Ляйен вошла в зал пленарных заседаний Европейского парламента в Страсбурге за минуту до начала своего выступления. В течение следующих 59 минут она подводила итоги прошедшего года и рассказывала о будущих планах. В речи «О положении ЕС» — второй за время её пребывания в должности председателя Еврокомиссии — она объявила о создании управления по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, расширении производства микросхем и укреплении сотрудничества в области обороны. Фон дер Ляйен пообещала предоставить Афганистану пакет помощи в размере €100 млн и выделить развивающимся странам дополнительные вакцины от коронавируса. В конце выступления в зале раздались аплодисменты. Однако речь пришлась по нраву далеко не всем — некоторые депутаты выступили с резкой критикой главы Еврокомиссии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Я слышу ваши слова, но не вижу действий», — сетует румынский депутат Дачиан Чолош, председатель фракции «Обновляя Европу». По его словам, у фон дер Ляйен нет «политического мужества», чтобы применить действующий с января механизм верховенства права против таких стран, как Польша и Венгрия. Либерал пригрозил подать иск против Еврокомиссии в Европейский суд. Чолош обвинил фон дер Ляйен в пренебрежении Европарламентом: «Вы идёте на компромиссы с государствами-членами, вместо того чтобы заниматься политикой вместе с нами». Филипп Ламбертс, бельгийский депутат и сопредседатель фракции «Зелёные — Европейский свободный альянс» потребовал больших усилий в борьбе с климатическим кризисом.

Немецкий политик Манфред Вебер более позитивно отреагировал на выступление коллеги по партии. Лидер Европейской народной партии призвал сделать создание рабочих мест главным приоритетом ЕС. Вебер в целом удовлетворен тем, как Евросоюз справился с пандемией. «Кризис начался в Китае, но решение мы нашли в Европе», — заявил Вебер, высоко оценив быструю разработку вакцин от коронавируса в ЕС.

Значительную часть речи фон дер Ляйен посвятила успехам Евросоюза в борьбе с пандемией и изменением климата. По её словам, в процессе преодоления этих кризисов Еврокомиссия, Европарламент и государства-члены действовали вместе, «как единая Европа». «Мы можем этим гордиться», — подчеркнула она. На этот раз фон дер Ляйен не до самокритики, отмечает издание.

Поcкольку Европейский союз обладает весьма ограниченными полномочиями, в некоторых важных вопросах у фон дер Ляйен нет иного выбора, кроме как призвать государства-члены наконец «зашевелиться». Она пожаловалась на «мучительно медленный прогресс» в принятии нового миграционного пакта, предложенного Еврокомиссией ровно год назад и предполагающего введение системы «справедливого распределения мигрантов» между странами.

Ещё одна довольно щекотливая тема — обсуждение законодательного пакета, с помощью которого Еврокомиссия намеревается реализовать амбициозные цели по защите климата. Фон дер Ляйен назвала ЕС «первой крупной экономикой», представившей для этого «всеобъемлющее законодательство». Она подчеркнула, что для достижения успеха Европейскому парламенту и государствам-членам необходимо прежде всего придерживаться этих целей.

Борьба с пандемией определяла почти весь срок её полномочий. Когда в начале года наблюдались проблемы с поставками вакцины от коронавируса в ЕС из-за совместной программы закупок вакцин, фон дер Ляйен пришлось выслушать много критики. Теперь она с удовлетворением отмечает, что ЕС стал одним из лидеров по доле вакцинированных — «вопреки всем критикам».

Но, как утверждает издание, во многих бедных странах, например в Африке, уровень вакцинации остаётся крайне низким. Некоторые государства призывают отказаться от системы патентов на вакцины от коронавируса, однако Еврокомиссия отвергает этот подход. Вместо этого фон дер Ляйен пообещала, что ЕС пожертвует ещё 200 млн доз.

Кроме того, Еврокомиссия планирует подготовиться к будущим пандемиям и к 2027 году инвестировать «огромную сумму» в размере €50 млрд в предотвращение кризисов в сфере здравоохранения. Кроме того, в скором времени должно приступить к работе Европейское управление по выявлению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения HERA, призванное ускорить разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских средств в случае возникновения кризисов.

Недёшево обойдётся и план по укреплению европейской индустрии по производству микросхем. Если раньше Европа являлась одним из главных экспортёров этих полупроводников, которые можно найти во всех типах устройств, то сейчас даже не каждый десятый микрочип производится в ЕС. Европа слишком сильно зависит от азиатских поставщиков, которые не всегда справляются со спросом, из-за чего европейским автомобильным компаниям приходится сокращать производство. Чтобы уменьшить ​​зависимость и укрепить «технологический суверенитет», ЕС должен «создать передовую европейскую экосистему, включающую производство микросхем», «с энтузиазмом» заявила фон дер Ляйен. Для решения этой задачи Еврокомиссия планирует представить специальный закон о европейских микрочипах.

Важной темой выступления стали и «уроки Афганистана». Евросоюзу пришлось ещё раз признать, что с военной точки зрения он «полностью зависит от американцев». Как отмечает издание, когда Вашингтон прекратил контролировать аэропорт Кабула, европейским партнёрам также пришлось прекратить свои эвакуационные полёты. Обеспечивать безопасность аэропорта собственными силами было невозможно. Поэтому некоторые европейские политики и представители правительств стран-членов призывают к созданию подразделения ЕС для быстрого реагирования в кризисных ситуациях. Такие призывы звучат уже давно, однако никакого прогресса в этой области не наблюдается.

Фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, стремится укрепить сотрудничество между странами-членами. В своей речи она поддержала идею создания единого ситуационно-аналитического центра. Кроме того, она указала на необходимость уделять большее внимание обеспечению совместимости военной техники и оборудования национальных армий. По её словам, основополагающие решения будут приняты в первой половине 2022 года в рамках специального саммита по европейской обороне, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.

О верховенстве права фон дер Ляйен говорила по-немецки. Еврокомиссия долгое время вела спор с правительствами Польши и Венгрии из-за того, что они «подрывают независимость судебной ветви власти». Лишь неделю назад Еврокомиссия обратились в Европейский суд с требованием ввести санкции против Польши. Фон дер Ляйен объяснила, что при разрешении подобных конфликтов она всегда полагается в первую очередь на диалог. «Но диалог не является самоцелью, он должен быть средством достижения цели», — добавила она. Именно поэтому, по её словам, Еврокомиссия придерживается «двойного подхода, состоящего из диалога и решительных действий».

По её мнению, свобода СМИ в ЕС также находится под угрозой. «На журналистов нападают просто потому, что они выполняют свою работу. Некоторым угрожают и избивают, других, к сожалению, убивают», — подчёркнула фон дер Ляйен. По её словам, журналисты должны быть защищены. Она объявила о том, что Еврокомиссия в скором времени представит закон о свободе СМИ. Проведение пресс-конференции после её выступления, однако, запланировано не было, пишет Süddeutsche Zeitung.