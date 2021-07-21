SZ: Еврокомиссия ставит ультиматум Польше и грозит сократить финансирование Венгрии

Еврокомиссия раскритиковала деятельность правительств Польши и Венгрии по обеспечению верховенства права в ЕС, сообщает Süddeutsche Zeitung. В тексте нового доклада утверждается, что угроза независимости судебной власти в Польше вызывает «серьёзное беспокойство», а Венгрия принимает недостаточные меры в борьбе с коррупцией и препятствует деятельности независимых журналистов. Как отмечает издание, документ открывает дорогу для применения нового механизма санкций, предполагающего возможность сокращения финансирования со стороны ЕС.

В своём докладе о положении верховенства права в ЕС Еврокомиссия дала негативную оценку деятельности правительств Польши и Венгрии. Из текста доклада следует: независимость судебной власти в Польше находится под угрозой, что даёт повод для «серьёзного беспокойства». Венгрия принимает недостаточные меры в борьбе с коррупцией и непотизмом (предоставлением привелегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. — ИноТВ) и препятствует деятельности независимых журналистов: «Плюрализм средств массовой информации остаётся в опасности», — передаёт Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, по сравнению с сентябрём 2020 года, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила первый доклад о положении верховенства права в ЕС, во многих государствах-членах произошли «позитивные изменения». Однако ситуация в двух странах Центральной Европы ухудшилась.

Сам доклад не подразумевает каких-либо юридических последствий для «нарушителей», но главы, посвящённые положению в отдельных странах, могут сыграть значительную роль в использовании недавно принятого в ЕС механизма контроля за соблюдением верховенства права. Так, в случае его применения странам грозит сокращение финансирования со стороны ЕС. Кроме того, это может повлиять на процедуру рассмотрения национальных планов по использованию средств из фонда восстановления ЕС от последствий пандемии. Таким образом, после прочтения 31-страничной главы о Венгрии становятся понятными слова еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони о том, что для утверждения заявки Будапешта могут потребоваться «недели».

«Независимые механизмы контроля для выявления коррупции остаются недостаточно эффективными», — говорится на первой странице. «Риски фаворитизма и непотизма на высшем административном уровне, а также риски, вызываемые связями между бизнесменами и политиками, не устранены», — отмечается в тексте. Как и в 2020 году, утверждается, что обвинения в адрес высокопоставленных политиков и чиновников из их окружения расследуются лишь «в ограниченной степени». Ещё в начале года Еврокомиссия призвала Венгрию устранить «системные нарушения» в области государственного заказа.

«Демократия, верховенство права и основные права являются основой всего, что составляет ЕС», — подчеркнула вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова. Еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс отметил, что тот факт, что «системный» демонтаж верховенства права в Польше и Венгрии находит «подражателей», является лишь «побочным эффектом». Он предполагает, что под угрозой находится само единство ЕС: «Примат европейского права не подлежит обсуждению».

Комиссия также «крайне обеспокоена» Польшей, правительство которой сомневается, что европейское право обладает приоритетом над его собственной Конституцией: «Некоторые аспекты судебной реформы вызывают серьёзную озабоченность с точки зрения верховенства права и прежде всего независимости судебной системы», — говорится в главе, посвящённой Польше. Буквально на прошлой неделе Европейский суд объявил полномочия Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши незаконными и потребовал прекратить её работу. Вскоре после этого Конституционный суд Польши постановил, что решение Европейского суда противоречит Конституции страны. Поэтому теперь Еврокомиссия ставит ультиматум польскому правительству: если до 16 августа оно не заявит о «полном» исполнении решения Европейского суда, Рейндерс обратится в Европейский суд с просьбой о наложении ежедневных штрафов.

В докладе отмечается, что судебная система Германии «продолжает эффективно функционировать». Однако Еврокомиссия раскритиковала лазейки в законодательстве, касающемся финансирования партий, и закреплённую в законодательстве максимальную величину пожертвований, которая, по мнению Еврокомиссии, является слишком высокой, пишет Süddeutsche Zeitung.