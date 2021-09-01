Euronews: Еврокомиссия продолжает споры с Варшавой и Будапештом о верховенстве права

Полемика Брюсселя с Варшавой и Будапештом по проблемам «верховенства права» не прекращается, передаёт Euronews. Еврокомиссар по юстиции заявила премьер-министру Польши, что приверженность его страны общим ценностям ЕС вызывает всё больше сомнений. А министр юстиции Венгрии, в свою очередь, раскритиковал Европарламент за попытки оказать давление в этих спорах.

Два европейских деятеля союзного и национального уровня вступили в полемику о демократии и законности. Еврокомиссар по юстиции заявила премьер-министру Польши, что Брюссель сомневается в приверженности Варшавы общим ценностям.



Вера Йоурова написала, что польские суды попытались поставить под вопрос юридические полномочия Евросоюза. Она напомнила Матеушу Моравецкому о необходимости выполнять постановления Европейского суда. Еврокомиссар выступила в Гданьске на церемонии вручения премии за свободу слова.



ВЕРА ЙОУРОВА, еврокомиссар по вопросам юстиции: Этот приз достанется тем, у кого есть смелость, чтобы поднять свой голос, встать на сторону более слабых, чтобы контролировать власть имущих с помощью свободы слова, а также для защиты самой свободы слова. Всё это требует большого мужества. Люди, которые делают это, берут на себя повседневный риск.



Эта полемика распространилась и на парламентский уровень: евродепутаты угрожают подать в суд на Еврокомиссию за то, что она не привлекла Венгрию к ответственности за нарушение принципов правового государства.



В своей новой книге либерал из Нидерландов Софи Инт Велд утверждает, что еврокомиссары во главе с Урсулой фон дер Ляйен не осмеливаются противостоять правительствам Польши и Венгрии. Она требует от Брюсселя приструнить Варшаву и Будапешт во избежание ещё большего конфликта между ветвями власти.



СОФИ ИНТ ВЕЛД, евродепутат из Нидерландов: Если мы чувствуем, что Еврокомиссия не справляется с этой своей задачей, то должны быть последствия. Крайним последствием была бы её отставка — но нам вряд ли удастся этого добиться, если только парламент не подаст очень быстро на комиссию в суд вместо того, чтобы тратить ещё три, четыре и более месяцев на принятие решения.



Голландский депутат указывает на то, что Польша и другие восточноевропейские страны имеют обыкновение голосовать друг за друга и налагать вето на санкции за нарушение общих правил.



СОФИ ИНТ ВЕЛД: Они участвуют в принятии всех решений, которые влияют на всех наших граждан, они также могут блокировать все решения — это позволяет нарушителям избегать наказания. В демократии всегда должны быть система сдержек и противовесов, действия и противодействия, контроля и ответственности! У нас же таких элементов не хватает: Евросовет, состоящий из стран-членов, никому не подотчётен, но все решения он принимает сам.



Ранее министр юстиции Венгрии подвергла резкой критике Европарламент за попытки добиться от Еврокомиссии более решительного обеспечения верховенства права. Юдит Варга представляет это так, что Европарламент хочет быть в этой ситуации «одновременно прокурором, судьёй и исполнителем закона».



Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.