DE: чтобы противостоять давлению ЕС, Венгрия проведёт референдум по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его правительство инициирует референдум о законе о защите детей, который запрещает ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, передаёт Daily Express. Орбан подчеркнул, что таким образом Будапешт противостоит давлению Брюсселя, где всего через несколько дней после вступления в силу закона не утвердили план восстановления экономики Венгрии после пандемии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении в стране референдума по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей на фоне роста напряжённости в отношениях с Брюсселем, сообщает Daily Express.
По словам Орбана, референдум необходим, чтобы противостоять давлению Европейского союза, требующего изменить недавно принятый закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
«Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. Венгерские законы не разрешают пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе», — отметил глава государства в видеообращении.
На своей страничке в Facebook министр юстиции Венгрии Юдит Варга отметила, что Еврокомиссия таким образом «шантажирует» Будапешт из-за закона о защите детей, который не позволит «ЛГБТ-активистам и любой пропаганде сексуальных отношений проникнуть в венгерские детские сады и школы».
В частности, органы Евросоюза через несколько дней после вступления в силу закона не одобрили план восстановления экономики Венгрии после пандемии. Утверждение плана поставили в зависимость от проведения реформы судебной власти и расследования коррупционных дел.
По словам еврокомиссара юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, в стране существуют системные проблемы с верховенством закона и Европейская комиссия готова использовать все инструменты для защиты демократии, включая приостановку финансирования, отмечает Daily Express.
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