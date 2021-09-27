WP: в моргах Айдахо не хватает мест для жертв новой волны ковида

В последние недели штат Айдахо столкнулся с рекордным количеством смертей, вызванных дельта-штаммом коронавируса, пишет The Washington Post. Как передаёт газета, похоронным бюро вновь пришлось прибегнуть к использованию грузовиков-рефрижераторов для хранения тел, поскольку мест в моргах не хватает. Как отмечает издание, тяжёлая ситуация в штате — следствие низкого уровня вакцинации.

В последние недели тела умерших от COVID-19 «хлынули» в похоронное бюро, которым управляет Дейв Салов в Бойсе, штат Айдахо, пишет The Washington Post. Как передаёт издание, штат сражается с беспрецедентным ростом смертности, вызванной дельта-штаммом коронавируса. Холодильная камера морга на 16 мест переполнена. Другие похоронные бюро тоже близки к перегрузке.

В попытке избежать появления импровизированных моргов, как во время первой волны пандемии, и вместить растущее число погибших Салов на этой неделе установил трейлер-рефрижератор. К пятнице внутри было семь трупов, хотя накануне всего два. Ещё шестеро должны были прибыть из другого учреждения. «Я едва успел его установить, и нам тут же пришлось начать им пользоваться», — рассказывает Салов.

Поскольку смертность от COVID-19 достигает в штате рекордных значений, пострадавшие районы с трудом успевают подготовиться к росту числа жертв, отмечает издание. Некоторые больницы, похоронные бюро и патологоанатомы заявляют, что доведены до предела. По сообщениям местных СМИ, похоронные бюро даже начали бальзамировать тела, которые обычно не нуждаются в этой процедуре, чтобы не хранить их в холодильнике. В некоторых местах отставание настолько велико, что людям приходится неделями ждать, чтобы кремировать своих близких.

Тяжёлая ситуация в Айдахо — одном из штатов в стране, где уровень вакцинации довольно низок, — ещё одна страшная иллюстрация того, что происходит, когда штат не в состоянии сдерживать распространение инфекции, пишет газета. Изображения трейлеров-рефрижераторов, припаркованных возле больниц и похоронных бюро, отпечатались в национальной памяти прошлой весной, когда Нью-Йорк, бывший тогда эпицентром эпидемии, привлёк десятки этих транспортных средств, чтобы освободить место для тел. Почти 18 месяцев спустя в Айдахо контейнеры снова становятся видимым признаком растущего числа погибших.

«В настоящее время в Айдахо наблюдается вирусное цунами», — признаётся эксперт по инфекционным заболеваниям в Школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Роберт Ким-Фарли. Эксперт ожидает в ближайшем будущем увидеть дальнейший рост смертности, поскольку число случаев инфицирования всё ещё растёт. «Будет ещё хуже, прежде чем станет лучше», — прогнозирует он.

Как напоминает издание, число госпитализаций в штате резко возросло с начала лета, что побудило чиновников впервые в истории Айдахо разрешить ограничение медицинской помощи. По данным департамента здравоохранения, число поступающих в отделения интенсивной терапии достигло рекордных значений, превысив худший показатель зимней волны.

По данным The Washington Post, на невакцинированных пациентов приходится подавляющее большинство смертей в штате, которые резко возросли с начала сентября. По данным Ассоциации больниц Айдахо, в среднем в штате в этом месяце умирало 23 человека ежедневно — высокий показатель для малонаселённого штата, где всего в 41 больнице есть отделения неотложной помощи. В Айдахо ежедневно регистрируется 68 новых случаев коронавируса на 100 тыс. жителей — по этому показателю штат занимает шестое место в стране.

Соседние штаты Орегон и Вашингтон также столкнулись со вспышками заболеваемости с приходом дельта-штамма, пишет газета. Однако, по словам экспертов, высокие показатели вакцинации помогли этим и другим штатам сохранить показатели инфицирования и смертности намного ниже уровня, который сейчас наблюдается в Айдахо.

Для борьбы с распространением вируса губернатор-республиканец Брэд Литтл недавно мобилизовал Национальную гвардию, которая помогала бы переполненным больницам. Государство также расширило доступ к лечению моноклональными антителами и направило деньги поставщикам, чтобы помочь справиться с нехваткой персонала. Тем не менее Литтл не согласился издать указ об обязательном ношении масок в штате — его заместитель и политический соперник Дженис Макгичин даже пыталась полностью запретить их — и угрожал судебным иском против администрации Байдена за требование обязательной вакцинации в частных компаниях.

С точки зрения Салова, уроки предыдущих волн невозможно игнорировать. Зимой, когда ежедневное число смертей в стране превысило 4 тыс., он видел, как вирус убил десятки пожилых людей, живших по соседству с ним. Теперь, по его словам, тела, проходящие через его контору, становятся моложе, и появляется всё больше жертв в возрасте от 20 до 30 лет.

Салов рассказал, что недавний звонок от семьи, пережившей тяжёлую утрату, убедил его заказать трейлер-рефрижератор длиной в 53 фута (около 16 м. — ИноТВ). Члены семьи сказали ему, что не выбрали бы его бюро, но в другом месте им отказали. Салов вспомнил апрель 2020 года, когда одно похоронное бюро в Бруклине сложило десятки разлагающихся тел в обычные арендованные грузовики. «Я не могу себе представить, как положить чьего-то любимого человека на хранение на заднее сиденье грузовика. Я просто решил, что мы не собираемся становиться одним из таких мест», — отметил он.