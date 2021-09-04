Washington Post: «идеальный шторм из вирусных и поведенческих изменений» — в США от коронавируса за сутки в среднем умирает уже 1,5 тысячи человек
Ещё в начале июля этот показатель упал до минимальных значений — около 200 умерших в сутки. Нынешняя ситуация вызвана распространением заразного дельта-варианта, который воспользовался тем, что к обычной жизни вернулись десятки миллионов американцев, многие из которых не были вакцинированы.
Среди погибших — два учителя из техасской средней школы, которые умерли на прошлой неделе с разницей в несколько дней, 13-летний ученик средней школы в Джорджии и 37-летняя медсестра из Южной Калифорнии, мать пятерых детей, один из которых — новорождённый.
Нынешняя четвёртая волна пандемии в США отличается от предыдущих тем, что растущий уровень вакцинации и естественного иммунитета среди населения во многих штатах нарушил взаимосвязь между заражениями и смертностью.
Ежедневное число новых случаев растёт почти во всех уголках страны. Но только в некоторых местах — в основном в южных штатах с более низким уровнем вакцинации — наблюдается параллельный рост смертности.
Среднее значение ежедневной смертности за последние семь дней составляет примерно треть от того, что было в январе — в самый смертоносный месяц пандемии в США.
Однако, по прогнозам, количество жертв коронавируса продолжит расти, поскольку в настоящий момент госпитализировано огромное количество пациентов.
Хотя в большинстве регионов с повышенным уровнем смертности уровень вакцинации обычно ниже, чем в других штатах, однако такая ситуация наблюдается не везде.
Например, Флорида, где полностью вакцинированы более 53% населения, стала самым пострадавшим штатом с точки зрения ежедневных смертей. Смертность за последнюю неделю там составила в среднем 325 человек в сутки при почти 20 тыс. новых ежедневных заражений.
Как заявил американский эпидемиолог Дэвид Уэсли Дауди, сложившаяся ситуация ещё раз привлекает внимание к тем вопросам о вирусе, на которые не удалось найти ответа даже через 18 месяцев после начала пандемии. Кроме того, становится очевидной ограниченность возможностей математического прогнозирования, когда речь заходит о необходимости предсказать ежедневный выбор 330 млн американцев.
«Мы переживаем идеальный шторм, спровоцированный комбинацией вирусных и поведенческих изменений», — согласилась с ним Лорен Ансель Мейерс, директор Консорциума моделирования COVID-19 при Университете Техаса.
Ещё одной загадкой стала Индия, где в марте этого года дельта-вариант привёл к повсеместному хаосу и смертям, но затем болезнь, похоже, удалось сдержать, несмотря на небольшое количество привитых в стране, где проживает почти 1,4 млрд человек. По состоянию на эту неделю там полностью вакцинированы лишь 11% населения, и 38% получили хотя бы одну прививку. По данным на 1 сентября, усреднённый показатель ежедневной смертности за семь дней составил около 450 человек по сравнению с более чем 4 тыс. погибших на пике заболеваемости.
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