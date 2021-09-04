Washington Post: «идеальный шторм из вирусных и поведенческих изменений» — в США от коронавируса за сутки в среднем умирает уже 1,5 тысячи человек

В США число смертей от COVID-19 в последние недели неуклонно росло, достигнув за последнюю неделю среднего показателя приблизительно в 1500 погибших за сутки, пишет The Washington Post. Четвёртой волной пандемии, как отмечает издание, движет «идеальный шторм из поведенческих и вирусных изменений».



Ещё в начале июля этот показатель упал до минимальных значений — около 200 умерших в сутки. Нынешняя ситуация вызвана распространением заразного дельта-варианта, который воспользовался тем, что к обычной жизни вернулись десятки миллионов американцев, многие из которых не были вакцинированы.



Среди погибших — два учителя из техасской средней школы, которые умерли на прошлой неделе с разницей в несколько дней, 13-летний ученик средней школы в Джорджии и 37-летняя медсестра из Южной Калифорнии, мать пятерых детей, один из которых — новорождённый.



Нынешняя четвёртая волна пандемии в США отличается от предыдущих тем, что растущий уровень вакцинации и естественного иммунитета среди населения во многих штатах нарушил взаимосвязь между заражениями и смертностью.



Ежедневное число новых случаев растёт почти во всех уголках страны. Но только в некоторых местах — в основном в южных штатах с более низким уровнем вакцинации — наблюдается параллельный рост смертности.



Среднее значение ежедневной смертности за последние семь дней составляет примерно треть от того, что было в январе — в самый смертоносный месяц пандемии в США.



Однако, по прогнозам, количество жертв коронавируса продолжит расти, поскольку в настоящий момент госпитализировано огромное количество пациентов.



Хотя в большинстве регионов с повышенным уровнем смертности уровень вакцинации обычно ниже, чем в других штатах, однако такая ситуация наблюдается не везде.



Например, Флорида, где полностью вакцинированы более 53% населения, стала самым пострадавшим штатом с точки зрения ежедневных смертей. Смертность за последнюю неделю там составила в среднем 325 человек в сутки при почти 20 тыс. новых ежедневных заражений.



Как заявил американский эпидемиолог Дэвид Уэсли Дауди, сложившаяся ситуация ещё раз привлекает внимание к тем вопросам о вирусе, на которые не удалось найти ответа даже через 18 месяцев после начала пандемии. Кроме того, становится очевидной ограниченность возможностей математического прогнозирования, когда речь заходит о необходимости предсказать ежедневный выбор 330 млн американцев.

«Движущим фактором нынешней волны является человеческое поведение — то, как люди взаимодействуют и как люди реагируют на риск, — и это действительно очень непредсказуемо», — заявил Дауди.



«Мы переживаем идеальный шторм, спровоцированный комбинацией вирусных и поведенческих изменений», — согласилась с ним Лорен Ансель Мейерс, директор Консорциума моделирования COVID-19 при Университете Техаса.

Практически каждый раз, когда люди недооценивали вирус и теряли бдительность, количество смертей увеличивалось, отмечается в статье.



Эпидемиологическая аутопсия часто помогает определить, почему вспышка того или иного заболевания развивалась именно так, как она развивалась. Но, как говорят эксперты, в случае с коронавирусом даже в ретроспективе было трудно объяснить, как соотносятся между собой кривые заболеваемости и смертности. И особенно это касается дельта-варианта.



Одной из первых стран, где новый штамм проявил себя, была Великобритания. Число случаев заболевания там резко возросло, но ожидаемого повышения смертности так и не было. Учёные предположили, что это могло произойти благодаря иммунитету, выработанному у британцев в результате вакцинации либо перенесённой ими инфекции.



Ещё одной загадкой стала Индия, где в марте этого года дельта-вариант привёл к повсеместному хаосу и смертям, но затем болезнь, похоже, удалось сдержать, несмотря на небольшое количество привитых в стране, где проживает почти 1,4 млрд человек. По состоянию на эту неделю там полностью вакцинированы лишь 11% населения, и 38% получили хотя бы одну прививку. По данным на 1 сентября, усреднённый показатель ежедневной смертности за семь дней составил около 450 человек по сравнению с более чем 4 тыс. погибших на пике заболеваемости.