Das Erste: в Германии разрешат запрашивать прививочный статус медицинских работников и сотрудников школ

Правительство Германии намерено разрешить работодателям запрашивать прививочный статус сотрудников, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Правда, это касается исключительно тех, кто работает в медицинском обслуживании, детских садах или школах. Между тем, многих граждан беспокоит вопрос побочных эффектов от вакцинации. В Германии отмечают, что такие случаи крайне редки, но даже молодые люди могу получить осложнения, например, в виде воспаления сердечной мышцы.

Вокруг вакцинации от коронавируса не утихают дискуссии. Один из споров теперь остался позади: по информации СМИ, большая коалиция в правительстве хочет разрешить работодателям спрашивать у сотрудников их прививочный статус, если они работают в особо чувствительных сферах — например, в медицинском обслуживании, в детских садах или школах. Помимо этого, никакого обязательного сообщения о сделанных прививках быть не должно. Другой вопрос, который занимает многих, касается возможных побочных эффектов прививки от коронавируса и того, как часто они проявляются.

Марку-Клеменсу Векеру 18 лет, и он как раз выздоравливает после воспаления сердечной мышцы — побочный эффект от вакцинации Biontech. Через два дня после второй дозы всё стало очень плохо: головная боль, ощущение слабости, затем — больница. Сначала он попал в палату интенсивной терапии.

МАРК-КЛЕМЕНС ВЕКЕР, пациент: Потом меня перевели в кардиологическое отделение, где обычно лежат люди постарше. Молодые люди не думают о проблемах с сердцем, но для меня это стало буднями и реальностью.

Его случай считается крайне редким. Однако к его врачу обратились ещё 15 молодых людей с подозрением на воспаление сердечной мышцы.

МАЛИК БЁТТХЕР, врач-терапевт: Конечно, я всякий раз относился к этому серьёзно и всех обследовал. К счастью, подозрения не подтвердились.

Итак, 15 случаев ложной тревоги — у этого врача. Все возникающие в Германии случаи возможных побочных эффектов должны быть зарегистрированы в Институте имени Пауля Эрлиха. После этого его специалисты проверяют, проявляются ли указанные симптомы с заметной частотой в связи с вакцинацией.

КЛАУС ЦИХУТЕК, глава Института имени Пауля Эрлиха: Мы смотрим, есть ли у нас данные о том, насколько часто такие случаи проявляются среди непривитых людей. При этом роль, разумеется, играет возрастная группа, пол и так далее. И потом на этом основании можно рассчитать, стоит ли ожидать новых подобных случаев или нет.

По поводу воспаления сердечной мышцы в Германии пока нет итоговой оценки. Исследования в других странах говорят: да, есть повышенный риск. Однако такие случаи крайне редки.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2021 года.