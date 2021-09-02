Newsweek: в вакцине Moderna в Японии обнаружены частицы нержавеющей стали

В нескольких партиях вакцины Moderna в Японии обнаружены частицы нержавеющей стали, сообщает Newsweek. 1,63 млн доз препарата были отозваны после обнаружения инородных частиц в ампулах. В официальном заявлении испанской фармацевтической компании Rovi, расфасовывавшей вакцину, сказано, что частицы нержавеющей стали не представляют опасности для здоровья, так как этот материал используется для изготовления сердечных клапанов и искусственных суставов.

Партия вакцины Moderna от коронавируса в Японии была испорчена нержавеющей сталью, сообщает Newsweek.

Японский дистрибьютор вакцины, фармацевтическая компания Takeda, сообщил Newsweek в совместном заявлении с Moderna, что загрязнение вряд ли представляет какой-либо медицинский риск.

26 августа компания Takeda объявила о приостановке использования трёх партий вакцины общим объёмом 1,63 млн доз после сообщений об обнаружении инородных частиц в ампулах из мест проведения вакцинации.

Расследование с участием испанской фармацевтической компании Rovi, которая расфасовывала вакцину, показало, что появление вещества в одной партии, скорее всего, было вызвано трением между двумя металлическими деталями в неправильно настроенном модуле закупорки производственной линии.

В официальном заявлении сказано, что только одна из приостановленных партий была загрязнена, и компания Rovi приняла меры для исправления и предотвращения будущих инцидентов.

«Редкое присутствие частиц нержавеющей стали в вакцине Moderna против COVID-19 не представляет чрезмерного риска для безопасности пациентов», — говорится в заявлении, отмечающем, что такая сталь обычно используется для изготовления сердечных клапанов и искусственных суставов. Кроме того, металлические частицы такого размера, введённые в мышцу, «могут вызвать местную реакцию, но маловероятно, что это приведет к другим побочным эффектам за пределами места инъекции».

Также в заявлении говорится, что нет никаких доказательств того, что две смерти, последовавшие после введения вакцины из одной из партий, были связаны с введением вакцины. «В настоящее время это считается случайностью. Важно завершить официальное расследование, чтобы это подтвердить», — сообщили в фармацевтической компании.

На этой неделе вакцинация препаратом Moderna была временно приостановлена в других регионах после того, как в неиспользованных флаконах были обнаружены посторонние вещества, а при неправильном введении игл откололись кусочки резиновой пробки от флаконов.

Вакцинация партией Moderna была приостановлена в префектуре Канагава после того, как фармацевт обнаружил чёрные частицы в одном флаконе с вакциной. Во вторник министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил, что инородные частицы, обнаруженные в вакцине в южной префектуре Окинава, возникли из-за того, что иглы были неправильно вставлены во флаконы, в результате чего в вакцину попали кусочки резины.

Как отмечает Newsweek, это происходит в то время, когда Япония борется с волной заражений коронавирусом, число которых в день впервые за август превысило 25 тыс. В среду было зарегистрировано 20 031 новых случаев по всей стране, включая 3 168 случаев в Токио, сообщает Reuters со ссылкой на национальную телерадиокомпанию NHK.

В Японии полную вакцинацию прошло менее половины населения (45,4%), что ниже показателей нескольких развитых стран, заключает Newsweek.