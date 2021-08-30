Insider: в Японии расследуют смерть двух мужчин после прививки вакциной Moderna

Двое японцев, 30 и 38 лет, умерли спустя несколько дней после того, как сделали вторую прививку вакциной Moderna. Как отмечает Insider, препарат принадлежал к одной из трёх партий, распространение которых в стране было приостановлено в связи с обнаружением примесей. Власти страны, начавшие расследование, подчёркивают, что пока прямой связи между смертями и вакциной не установлено.

Японские власти начали разбирательство в отношении смерти двух мужчин старше 30, которые скончались спустя несколько дней после того, как во второй раз привились вакциной Moderna, сообщает Insider.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у мужчин, одному из которых было 30 лет, а другому — 38, ранее не было зафиксировано каких-либо серьёзных проблем со здоровьем и аллергий. Как заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура местным СМИ, пока неясно, есть ли связь между двумя смертями и прививками. Власти пообещали, что проведут оперативное расследование.

Как обращает внимание Insider, мужчины были привиты препаратом, принадлежащим к одной из трёх партий, распространение которых было приостановлено в четверг 26 августа, после того как выяснилось, что в этих вакцинах есть примеси в виде неизвестных частиц. В общей сложности Минздрав Японии отказался от введения 1,63 млн доз препарата Moderna. Но, как отметил министр Таро Коно, ответственный за вакцинацию, с использованием вакцины из этих партий уже было сделано более 500 тыс. прививок.

В партии, препаратами из которой были вакцинированы двое умерших мужчин, посторонних частиц обнаружено не было. Однако её использование приостановили, поскольку она была произведена в Испании в одно и то же время с продукцией из партии с примесями. Как предполагалось ранее, в препараты могли попасть частицы металла. При этом японские медицинские эксперты подчёркивают, что, даже если такие частицы были введены в тело человека, они вряд ли могли бы стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

В субботу 28 августа Moderna и компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся дистрибуцией вакцины в Японии, выступили с совместным заявлением, в котором заверили, что намерены в скорейшем времени провести прозрачную и всестороннюю проверку в отношении того, как в некоторых препаратах могли оказаться примеси. «Пока у нас нет никаких доказательств того, что причиной этих смертей стала вакцина Moderna COVID-19. И важно провести официальное расследование, чтобы выяснить, есть ли какая-то связь», — цитирует заявление Insider.