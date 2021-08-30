Insider: в Японии расследуют смерть двух мужчин после прививки вакциной Moderna
Японские власти начали разбирательство в отношении смерти двух мужчин старше 30, которые скончались спустя несколько дней после того, как во второй раз привились вакциной Moderna, сообщает Insider.
По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у мужчин, одному из которых было 30 лет, а другому — 38, ранее не было зафиксировано каких-либо серьёзных проблем со здоровьем и аллергий. Как заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура местным СМИ, пока неясно, есть ли связь между двумя смертями и прививками. Власти пообещали, что проведут оперативное расследование.
Как обращает внимание Insider, мужчины были привиты препаратом, принадлежащим к одной из трёх партий, распространение которых было приостановлено в четверг 26 августа, после того как выяснилось, что в этих вакцинах есть примеси в виде неизвестных частиц. В общей сложности Минздрав Японии отказался от введения 1,63 млн доз препарата Moderna. Но, как отметил министр Таро Коно, ответственный за вакцинацию, с использованием вакцины из этих партий уже было сделано более 500 тыс. прививок.
В партии, препаратами из которой были вакцинированы двое умерших мужчин, посторонних частиц обнаружено не было. Однако её использование приостановили, поскольку она была произведена в Испании в одно и то же время с продукцией из партии с примесями. Как предполагалось ранее, в препараты могли попасть частицы металла. При этом японские медицинские эксперты подчёркивают, что, даже если такие частицы были введены в тело человека, они вряд ли могли бы стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
В субботу 28 августа Moderna и компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся дистрибуцией вакцины в Японии, выступили с совместным заявлением, в котором заверили, что намерены в скорейшем времени провести прозрачную и всестороннюю проверку в отношении того, как в некоторых препаратах могли оказаться примеси. «Пока у нас нет никаких доказательств того, что причиной этих смертей стала вакцина Moderna COVID-19. И важно провести официальное расследование, чтобы выяснить, есть ли какая-то связь», — цитирует заявление Insider.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: неуважение и агрессия — обстановка во французских прививочных пунктах накаляется после введения санитарных пропусков
-
NBC: новый очаг пандемии в США — больницы Флориды едва справляются с наплывом пациентов
-
CNBC: «будем надеяться, что вы не умрёте» — из-за наплыва ковидных пациентов больница в США отменяет операции онкобольным
-
El Financiero: «как хорошее вино» — аргентинское исследование подтвердило долгосрочную эффективность «Спутника V»