CNBC: «будем надеяться, что вы не умрёте» — из-за наплыва ковидных пациентов больница в США отменяет операции онкобольным

Как рассказали сотрудники больницы St. Charles Medical Center в городе Бенд, штат Орегон, из-за большого наплыва пациентов с COVID-19 многие другие местные жители лишаются необходимой медицинской помощи, врачи вынуждены отменять операции для онкобольных, потому что для них нет места, передаёт CNBC. По словам измождённых медработников, подавляющая часть поступающих к ним людей с коронавирусом не были вакцинированы.

На трассе к западу от города Редмонд стоит рекламный щит с криком о помощи. Больница St. Charles Medical Center умоляет людей сделать прививку и напоминает, что 97 процентов пациентов, попавших в больницу, не были вакцинированы.

Некоторые из тех, кто игнорирует призывы врачей, в конечном счёте оказываются здесь, в главной больнице Бенда, куда также поступают люди с травмами из трёх округов центральной части штата Орегон.

МОНИКА ШУЛЬЦ, глава отделения интенсивной терапии St. Charles Medical Center: Ты как?

Сейчас в учреждение прибывает всё больше пациентов с тяжёлыми случаями COVID-19.

МОНИКА ШУЛЬЦ: Большая часть ковидных пациентов расположена в глубине отделения.

В отделении интенсивной терапии жизни висят на волоске.

МОНИКА ШУЛЬЦ: Тебе ещё нужна помощь?

МЕДРАБОТНИЦА: Она зовёт родных.

МОНИКА ШУЛЬЦ: Эта пациентка вот-вот может умереть. Мы пытаемся связаться с кем-то из её семьи, чтобы они знали, что происходит.

Это Моника Шульц, глава отделения интенсивной терапии. Ранее на этой неделе St. Charles Medical Center предоставил нам эксклюзивный доступ, чтобы мы смогли показать вам, что происходит за кулисами противостояния с коронавирусом. Мы условились не раскрывать имена лежащих здесь пациентов. Восемь больны COVID-19 и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Женщине, о которой говорит Моника, за 50. Она поступила в больницу всего семь дней назад.

МОНИКА ШУЛЬЦ: Эта пациентка не отказывалась от реанимационных мероприятий, так что мы по-прежнему будем любыми способами поддерживать её жизнь. Но к сожалению, мы уже всё перепробовали.

Медсёстры в палате вручную накачивают воздух в тело пациентки. Но возможно её смерть — это уже вопрос времени.

Через руки реаниматолога Джилиан Солтон проходит бесконечный поток ковидных пациентов. Как и многие на передовой борьбы с коронавирусом, она измождена.

ДЖИЛИАН СОЛТОН, реаниматолог в больнице St. Charles Medical Center: Да, очень. Тяжело это.

Она не может перестать думать о том, что здесь есть местные жители, которые из-за большого числа пациентов с ковидом не могут получить необходимую медицинскую помощь.

ДЖИЛИАН СОЛТОН: Я не могу заснуть ночью, потому что переживаю за пациентов с раком кишечника, которым мы не можем провести операцию, потому что у нас всё переполнено людьми с COVID-19. Каждую ночь я не сплю и думаю об этом. Думаю, о пациентах, которых я выписываю из реанимационного отделения и которые в обычное время смогли бы лечь в больницу, но сейчас их просто некуда положить. Так что мы говорим им: «Ну, возвращайтесь домой и будем надеяться, что вы не умрёте».

Ничего себе.

ДЖИЛИАН СОЛТОН: Вот так.

Позднее она добавила: «Возвращайтесь, если вам станет хуже». Но основную мысль вы наверняка поняли.

Докторы, медсёстры — все здесь выглядят усталыми, раздосадованными и достаточно разозлёнными, чтобы начать вслух озвучивать мысли, которые они долгое время держали при себе. Ничего из этого не случилось бы, если бы те, кто имеет возможность вакцинироваться, просто сделали прививки.

Я спросил у них: каково это — выходить из больницы, где идёт постоянная борьба с коронавирусом, а потом заходить в продуктовый магазин и видеть там людей без масок.

МЕДРАБОТНИЦА: Тяжело. Я хожу по магазинам и думаю, как эти люди будут выглядеть, когда они попадут в отделение интенсивной терапии. Сложно иметь с этим дело.

В отделении интенсивной терапии, судя по языку тела медсестёр, пытающихся спасти 50-летнюю женщину, видно, что у них опускаются руки. Они больше ничего не могут сделать.

МОНИКА ШУЛЬЦ: Сейчас день, и на данный момент у нас три пациента в очень тяжёлом состоянии. По моим оценкам, ни один из них пережить предстоящую ночь не сможет.

И 50-летняя женщина, и второй пациент с COVID-19 — ни та, ни другой не были вакцинированы — скончались к 19:00. Ещё один трудный день в отделении интенсивной терапии.

Репортаж подготовил Пэт Дорис.

Дата выхода в эфир 26 августа 2021 года.