USA TODAY: критика антимасочников стоила Шварценеггеру потери спонсора в бодибилдинге
Арнольд Шварценеггер лишился спонсора в сфере бодибилдинга из-за критики «антимасочников», сообщает американская газета USA TODAY.
Как отмечает издание, высказывания Шварценеггера против противников ношения масок стоили знаменитости по крайней мере одного корпоративного спонсора на предстоящих соревнованиях по бодибилдингу в Колумбусе, штат Огайо.
Звезда «Терминатора» и бывший губернатор Калифорнии заговорил о серьёзности пандемии во время интервью телеканалу CNN в начале этого месяца и назвал американцев, выступающих против ношения масок, «болванами». Он также добавил: «К чёрту вашу свободу».
Компания REDCON1, производящая спортивные добавки, на прошлой неделе объявила об отказе от спонсирования соревнований по бодибилдингу Arnold Classic, которые пройдут в следующем месяце, из-за «опасных» и «антиамериканских» высказываний Шварценеггера.
«С тяжёлым сердцем и искренней печалью компания REDCON1 решила прекратить всякую поддержку Arnold Classic и других связанных с Арнольдом мероприятий по всему миру», — написал основатель REDCON1 Аарон Сингерман в Instagram.
Хотя REDCON1 является спонсором Arnold Classic уже почти десять лет, Сингерман сказал, что его компания — это «патриотический бренд, выступающий за свободу», который поддерживает «свободу выбора». «Любой, кто говорит «к чёрту ваши свободы», — не-американец», — подчеркнул Сингерман.
«Мы потратили сотни тысяч долларов как главный спонсор мероприятия, а в этом году — как эксклюзивный спонсор веб-трансляции, но мы не можем с чистой совестью продолжать поддерживать и взаимодействовать с кем-то, кто имеет такие диаметрально противоположные убеждения», — добавил Сингерман.
Журналисты USA TODAY обратились к компании REDCON1 и Шварценеггеру для получения дальнейших комментариев.
Во время интервью с Бианной Голодрыгой с CNN и подполковником армии США в отставке Александром Виндманом 11 августа Шварценеггер обратился к американцам, которые всё ещё «отрицают» пандемию коронавируса.
«Вирус здесь есть. Он убивает людей, и единственный способ предотвратить это — делать прививки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, постоянно мыть руки, а не просто думать о том, что «моя свобода тут вроде как нарушена». Нет, к чёрту вашу свободу», — заявил Шварценеггер.
Также он сказал: «У вас есть свобода не носить маску — но знаете что? Вы — болван, раз не носите маску. Потому что вы должны защищать своих соотечественников-американцев вокруг вас».
Как сообщает USA TODAY, через несколько дней после интервью Шварценеггер ответил на критику в его адрес за сделанные высказывания в статье для The Atlantic. Хотя он остаётся при своём мнении по этому вопросу, он сказал, что, возможно, зашёл слишком далеко. «Я признаю, что называть людей болванами и говорить «к чёрту вашу свободу» было чересчур, даже если я поддерживаю это мнение, — написал Шварценеггер. — Но у меня нет более страстного желания, чем сохранить Америку великой, и это единственная тема, которая может заставить меня потерять самообладание».
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