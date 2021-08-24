Швейцарский иммунолог: худшее впереди — новые штаммы коронавируса будут ещё опаснее

В 2022 году коронавирус может развить штаммы и мутации, которые будут ещё хуже нынешних, предостерегает иммунолог Высшей технической школы Цюриха Сай Редди. При этом уже существующий «дельта»-штамм настолько заразен, что каждый, кто отказался от вакцинации, однажды им заразится. Вирус адаптируется и частично обходит человеческий иммунитет, и этот процесс может длиться годами — или даже всю нашу жизнь, рассказал Редди в интервью швейцарской газете Blick.

Из-за программ вакцинации многие меры, направленные на сдерживание коронавируса, отменяются. В итоге те, кто не сделал прививку, оказываются защищены намного меньше, чем раньше, отмечает иммунолог Высшей технической школы Цюриха Сай Редди. В интервью швейцарской газете Blick он подчеркнул, что «дельта»-штамм гораздо заразнее, чем COVID-19, поэтому каждый, кто решил не вакцинироваться, однажды им заразится.

При этом новые исследования показывают, что каждый непривитый человек, который заразится «дельта»-штаммом, может стать «суперраспространителем». Детей от коронавируса в Швейцарии пока не прививают, что делает их крупной группой потенциальных суперраспространителей. Поэтому Сай Редди считает необходимым вакцинировать детей младше 12 лет, как только будет собрано достаточно свидетельств тому, что это безопасно.

Осенью иммунолог ожидает роста заболеваемости — не потому, что вакцины плохо работают, а из-за низкого уровня вакцинации. В то же время, он подчёркивает: «Весьма вероятно, что появится новый штамм, в случае с которым мы уже не сможем полагаться только на вакцинацию». Поэтому профессор Редди советует всем настроиться на то, что в ближайшие несколько лет делать прививку от коронавируса придётся не один раз, так как вакцины будут адаптировать для борьбы с новыми штаммами.

Граждан Швейцарии Редди предупреждает: если не удастся вакцинировать хотя бы половину населения страны, из-за «дельта»-штамма летом Швейцария столкнётся с такой же катастрофой, как Индия или Бразилия.

Штаммы «бета» из Южной Африки и «гамма» из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител. «Дельта»-штамм гораздо заразнее, но до сих пор не развил мутаций, однако в конечном итоге это неизбежно. «Это будет большой проблемой следующего года. COVID-22 может быть ещё хуже, чем то, что мы переживаем сейчас», — предостерегает Сай Редди.

Когда такие штаммы возникают, нужно распознать их как можно раньше, чтобы производители вакцин быстро адаптировали их под новый вариант вируса. Появление новых штаммов — большой риск, к которому необходимо подготовиться.

Следующие шесть месяцев будут очень тяжёлыми, предупреждает швейцарский иммунолог. Лето 2021 года напоминало лето 2019 года, но это ещё не означает, что пандемия заканчивается: нынешние осень и зима будут такими, как в прошлом году. Виной тому «дельта»-штамм и невысокий уровень вакцинации. Контролировать новые варианты вируса невозможно, но можно повлиять на вакцинацию.

«Иммунная система и вирус сейчас тесно связаны друг с другом — как два танцора: иммунитет движется, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с этим вирусом ещё долгое время. Возможно, годами. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь», — заключает иммунолог Высшей технической школы Цюриха Сай Редди в интервью швейцарской газете Blick.