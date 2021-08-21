Les Echos: западная мода на «третью дозу» угрожает оставить беднейшие страны без вакцин
Возникший в западных странах тренд к развёртыванию нового этапа вакцинации против коронавируса, предполагающего введение полностью привитым гражданам третьей дозы вакцины, похоже, закрепился основательно: в минувшую среду власти США призвали всех американцев, вакцинировавшихся более восьми месяцев назад, сделать «дополнительный укол» начиная с 20 сентября, пишет Les Echos. Как подчёркивает корреспондент французского издания, ещё неделю назад американские органы здравоохранения рекомендовали третью дозу только для лиц, страдающих иммунодефицитами.
Подобная смена курса связана с распространением штамма коронавируса «дельта», который уже вытеснил остальные варианты патогена и, как выяснилось, способен заражать привитых. При помощи третьей дозы американские власти рассчитывают защитить от заразного штамма граждан страны, укрепив их иммунитет, говорится в материале Les Echos. Кроме того, по информации газеты, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили, что «имеющиеся данные» указывают на то, что защита от заражения коронавирусом у вакцинированных со временем снижается, — не уточнив, впрочем, что это за данные.
Таким образом, США «пошли по стопам» Турции и Израиля, где третью дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer уже получила восьмая часть населения и была разрешена ревакцинация граждан старше 50 лет, продолжает корреспондент Les Echos. Аналогичные меры собираются принять Франция и Германия: Берлин с 1 сентября начнёт предлагать третью дозу гражданам из наиболее уязвимых к коронавирусу групп населения, тогда как Париж рассчитывает поступить так же, но дожидается одобрения со стороны французской Верховной комиссии по делам здравоохранения. В свою очередь, Сербия недавно разрешила ревакцинацию граждан, привившихся более шести месяцев назад, перечисляет автор.
Тенденция к ревакцинации, однако, вызывает два «неприятных» вопроса, первый из которых имеет как чисто прагматический, так и этический аспект: вновь приступая к вакцинации своего населения, западные страны оставляют без вакцин бедные страны, которые отчаянно в них нуждаются, подчёркивает корреспондент Les Echos. Об этом, в частности, недавно предупреждал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.
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