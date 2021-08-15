Bloomberg: «трудно или даже невозможно» — эксперты предупредили, что коллективный иммунитет к COVID-19 может быть лишь фантазией

Появление новых мутаций коронавируса, в частности штамма «дельта», разрушает надежду на возможность формирования коллективного иммунитета, пишет Bloomberg. Новостное агентство предполагает, что в ближайшее время вирус никуда не денется и будет вызывать всё новые вспышки заболеваемости. Однако, вероятно, вакцинация и соблюдение коронавирусных ограничений помогут их смягчить.

Практически с самого начала пандемии правительства по всему миру делали ставку на вакцинацию и коллективный иммунитет, который должен остановить стремительное распространение коронавируса. Однако, как отмечает Bloomberg, спустя более чем год это остаётся лишь «фантазией».

Предполагалось, что пандемия будет ослабевать и постепенно сойдёт на нет, когда иммунитет в результате вакцинации или перенесённого заболевания будет у 60-70% населения. Тем не менее появление новых, более заразных штаммов, избежать заражения которыми в ряде случаев не помогает даже наличие антител, поднимает планку коллективного иммунитета до «недостижимого уровня».

В ряде стран, где число вакцинированных или переболевших граждан уже превышает 50% населения, например в США и Великобритании, штамм «дельта» уже вызвал новые вспышки коронавируса. Кроме того, вариант, впервые обнаруженный в Индии, поражает страны, которым прежде удавалось сдерживать распространение COVID-19, в том числе Австралию и Китай.

По данным Американского общества инфекционных болезней, в связи с появлением штамма «дельта» для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы антитела были у 80-90% населения. Однако на данный момент нехватка доз вакцин и проблемы с их поставками не позволяют большинству стран приблизиться даже к первоначальным показателям.

«Добьёмся ли мы коллективного иммунитета? Нет, это очень маловероятно, по определению», — заявил директор исследовательской группы по вакцинам в клинике Майо Грег Поланд.

По словам эксперта, коллективного иммунитета не удастся достичь даже при вакцинации 95% населения, так как появление новых мутаций коронавируса ослабляет действие вакцинных препаратов и приводит к тому, что COVID-19 заражаются даже привитые. В частности, в Израиле, который является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации, уже решили начать делать третью дозу вакцины на фоне появления доказательств того, что две дозы не предотвращают заражение новыми штаммами.

Как отмечает Bloomberg, не станет решением проблемы и естественное приобретение иммунитета против коронавируса. Дело в том, что неизвестно, сколько сохраняются антитела после того, как человек переболел, и будут ли они эффективны против новых штаммов.

«Если бы всё было так просто: один раз заразился и у тебя иммунитет до конца жизни, было бы замечательно, но полагаю, это не так. И это вызывает тревогу», — приводит новостное агентство слова специалиста из Стэнфордского университета С.В. Махадевана.

«Акцент на коллективном иммунитете, на мой взгляд, весьма вреден. Это даёт людям нереалистичное видение того, как пандемия подходит к концу, и не учитывает ни эволюцию вируса, ни характер заболевания при повторном заражении», — предупредил эпидемиолог и эксперт по динамике инфекционных заболеваний в Гарвардской школе общественного здравоохранения Уильям Ханадж.

При этом в отсутствие коллективного иммунитета вирус в той или иной форме может сохраняться десятилетиями. Вероятно, это вынудит наиболее могущественные страны мира скорректировать свои стратегии по открытию границ и экономик, предполагает Bloomberg.

Однако, даже несмотря на доказательства того, что «коллективного иммунитета достичь будет трудно или даже невозможно», страны по всему миру не намерены сдаваться и направляют усилия на расширение кампаний по вакцинации.

Эксперты полагают, что пандемию вряд ли удастся победить раньше 2022 года, при этом мутации коронавируса способны постоянно сдвигать этот срок. Как предполагает Bloomberg, в ближайшее время вирус никуда не денется и будет вызывать всё новые вспышки, которые, как остаётся надеется, смягчат вакцинация и соблюдение коронавирусных ограничений.