Euronews: история с подменой вакцины в Германии может быть актом саботажа антипрививочников
Скандальная история с подменой вакцины в Нижней Саксонии в Германии обрастает новыми подробностями. По данным следствия, медсестра прививочного центра Фрисландии намеренно вводила физраствор жителям района вместо препарата против коронавируса.
Защиты от него, скорее всего, не получили более восьми с половиной тысяч человек. Ранее речь шла лишь о шести случаях.
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