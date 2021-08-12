Euronews: история с подменой вакцины в Германии может быть актом саботажа антипрививочников

Скандальная история в Германии с подменой вакцины от коронавируса на физраствор обрастает новыми подробностями. Как передаёт Euronews, в полиции полагают, что это акт саботажа антипрививочников, о чём свидетельствуют материалы со страниц подозреваемой в соцсетях.

Скандальная история с подменой вакцины в Нижней Саксонии в Германии обрастает новыми подробностями. По данным следствия, медсестра прививочного центра Фрисландии намеренно вводила физраствор жителям района вместо препарата против коронавируса.

Защиты от него, скорее всего, не получили более восьми с половиной тысяч человек. Ранее речь шла лишь о шести случаях.

В полиции полагают, что это акт саботажа антипрививочников. О чём свидетельствуют материалы со страниц подозреваемой в соцсетях.

ПИТЕР БИР, представитель полиции Вильгельмсхафена: Мы нашли её посты в Facebook. Подозреваемая много писала на эту тему. Мы обнаружили 3—4 сообщения в WhatsApp от 21 апреля, отправленных непосредственно перед актом. Поэтому мы думаем, что это сделала именно она.

Уличённая в подмене медсестра оправдывалась тем, что якобы случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и хотела скрыть это, наполняя шприцы физраствором.

Но следственные органы полагают, что такие инъекции были сделаны большинству привитых в тот период людей. Опасности их здоровью укол не представляет, заверяют врачи. Потерпевшим будет направлено приглашение на повторную вакцинацию.

Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.