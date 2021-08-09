Spectator: британский профессор предсказал перерождение коронавируса в обычную простуду

Вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19, никуда не денется и будет ещё неоднократно заражать людей в ближайшие годы и десятилетия, пишет в своей статье для The Spectator профессор медицины Пол Хантер. Однако, по его словам, нынешний коронавирус со временем станет просто «ещё одной причиной обычной простуды».

Sars-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19, — никуда не денется, пишет в своей статье для The Spectator Пол Хантер, профессор Нориджской медицинской школы при Университете Восточной Англии.



По его словам, как и другие коронавирусы, Sars-CoV-2, вероятно, будет заражать всех нас неоднократно на протяжении всей оставшейся жизни, и происходить это будет приблизительно раз в пять лет.



Вакцины будут мешать распространению вируса, но со временем станут меньше защищать от болезни, при этом всё-таки оберегая людей от госпитализаций и смерти.



«Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы найдём управляемый баланс между иммунитетом и инфекциями», — уверен автор.



COVID станет другим заболеванием, полагает он. Через несколько лет подавляющее большинство случаев будет протекать либо бессимптомно, либо в лёгкой форме. Другими словами, как и прочие коронавирусы, он «просто станет ещё одной причиной обычной простуды». И действительно, недавнее исследование показало, что симптомы уже становятся более привычными: так, вариант «дельта» обычно проявляет себя в виде больного горла и насморка.



Остальные коронавирусы, как отмечает Хантер, носят сезонный характер и, как правило, достигают своего пика зимой. По мнению автора, можно ожидать, что с нынешним вирусом будет происходить то же самое. В ближайшие годы и десятилетия мы будем наблюдать зимние приросты числа заболевших, однако со всё меньшим количеством летальных исходов.



Говоря о новых вариантах коронавируса, Хантер пишет, что они создают проблемы, поскольку либо являются более заразными, либо обладают способностью обходить иммунитет.



«Однако есть разумные основания полагать, что вариант «дельта» может быть конечной точкой вируса», — указывает обозреватель The Spectator.



Он убеждён, что худший этап пандемии уже позади, по крайней мере, в Великобритании.



«Однако важно, чтобы ревакцинация прошла успешно. Если всё пройдёт хорошо, вряд ли снова потребуются длительные ограничения», — уверен Пол Хантер.