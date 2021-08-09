«Можно лишить избирательных прав»: немецкий журналист о том, как стимулировать нежелающих прививаться

Граждан, не желающих делать прививку от коронавируса, можно стимулировать угрозой лишения избирательных прав, пишет журналист Хенрик Бродер в своей статье для Die Welt. Бродер предлагает ввести правило, согласно которому на выборы будут допущены только те, кто предъявил паспорт и свидетельство о вакцинации (или же медотовод). По мнению журналиста, таким образом можно будет ускорить процесс вакцинации без введения принудительных мер.

Сейчас много говорят о том, как сделать жизнь непривитых граждан «неудобнее», пишет журналист Хенрик Бродер в своей статье для Die Welt. Например, выдвигаются предложения о том, чтобы усложнить им доступ в магазины и на массовые мероприятия. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпанна, прививка является «актом патриотизма», а тот, кто уклоняется от него, подвергает опасности всех окружающих.

Можно пойти дальше и сказать, что отказывающиеся от прививки граждане совершают «общественную измену», пишет Бродер. Данное понятие не является уголовным преступлением, в отличие от «государственной измены», однако в чём-то оно с ним схоже.

«Государственная измена» означает деятельность, направленную на подрыв внешней безопасности собственной страны, отмечает автор: по аналогии можно определить «общественную измену» как деятельность, направленную на подрыв внутренней безопасности. По мнению Бродера, юристам не должно составить проблем найти подходящую формулировку для соответствующего закона: вполне возможно, что для такого потребуется изменить конституцию, однако в нынешние времена это не выглядит невозможной задачей, считает автор статьи.

Есть и ещё один способ повлиять на непривитых, не требующий введения принудительной вакцинации, пишет Бродер. Способ заключается в том, чтобы разрешить участвовать в выборах только тем, кто привился: непривитые граждане теряют право голоса. Тот, кто хочет отдать свой голос на выборах, должен будет предъявить не только паспорт, но и свидетельство о вакцинации, или же медицинский отвод. По мнению автора, отказ от прививки должен вести к потере избирательных прав — так же как это происходит в случае совершения тех или иных преступлений.