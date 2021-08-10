BFM TV: «кто на меня чихнёт?» — вместо вакцины молодёжь во Франции ищет, где подцепить COVID-19

Французская молодёжь готова переболеть коронавирусом, чтобы получить санитарный пропуск, без которого в скором времени не получится посетить рестораны, воспользоваться общественным транспортом или прийти в больницу. Молодые люди верят лживой информации о небезопасности вакцин и предпочитают искать по соцсетям возможность добровольно заразиться COVID-19, несмотря на риск тяжёлого течения болезни, рассказывает BFM TV.

Осталось два дня до вступления в силу санитарных пропусков в понедельник в 9 часов. И теперь некоторые готовы на всё, чтобы его заполучить, но избежать при этом прививки. Их идея: добровольно подхватить коронавирус, чтобы получить таким образом сертификат о выздоровлении. Сейчас с такими запросами обращается в соцсетях в основном молодёжь, которая ищет вспышки заболевания для того, чтобы заразиться. Расследование Леа Дельфоли и Марвин Гугель Минетти.

ТВИТТЕР: Кто-нибудь неподалёку болеет ковидом? Мне нужен пропуск на полгода, и я предпочитаю его (коронавирус. — ИноТВ) подхватить, чем пройти вакцинацию, так что кто на меня чихнёт?

ТВИТТЕР: Отчаянно ищу человека, у которого ковид, чтобы избежать вакцинации…

ТВИТТЕР: Ищу вспышку COVID-19 в Парижском регионе, ретвитните, пожалуйста.

В социальных сетях можно насчитать десятки объявлений подобного типа. Молодёжь хочет заболеть коронавирусом, чтобы получить сертификат по выздоровлении. Тогда в течение полугода после заражения им не придётся делать прививку.

Та, которую мы будем звать Амели, множество раз пыталась заразиться.

АМЕЛИ: Я бы не была против подхватить COVID-19, чтобы получить «санитарный пропуск». Я как раз встречалась с подругой, и она мне сказала, что у неё симптомы коронавируса. Это мне не помешало есть из её тарелки и общаться с ней без маски. Скажем, что это мои «меры борьбы» (с вирусом. — ИноТВ).

ЖУРНАЛИСТКА: Почему ты это сделала?

АМЕЛИ: Всё это известно. Что ещё не завершены клинические испытания.

Такие жуткие речи основаны на дезинформации. Эта новая тенденция опасна, потому что риск заболеть тяжёлой формой существует даже для молодёжи.

АМЕЛИ: Я отталкиваюсь от того, что если мне суждено его подхватить, я его подхвачу, а если мне суждено умереть, я умру.

Александр — биолог. Ежедневно он встречается с молодыми людьми, которые тщательно продумали ухищрения для того, чтобы заразиться. Он хочет остаться анонимным, чтобы не потерять доверие своих пациентов.

АЛЕКСАНДР: Некоторые обмениваются адресами, где существует высокий риск заражения по данным приложения TousAntiCovid. Или же они говорят: «В этом месте зазвонило, когда я пришёл с ним (приложением. — ИноТВ), так что это места, где высокий риск заражения, — пойдём туда. Немного как в PokémonGo: пойдём туда, там есть риск заразиться». А мы в своей лаборатории с ними встречаемся через 5—6 дней, и они говорят: «Я был в месте, где существовала опасность заражения. У меня положительный результат теста? Так я буду спокоен. Меня оставят в покое на полгода, мне не надо будет проходить вакцинацию. Я переболею вирусом и получу санитарный пропуск».

Убеждения этих молодых людей непоколебимы, несмотря на статистику четвёртой волны в больницах: на данный момент 85 процентов госпитализированных не прививались.