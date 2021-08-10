CNN: насмешки над COVID стоили жизни техасскому политику-республиканцу

На днях в Техасе от коронавируса умер член местного городского совета республиканец Скотт Эпли, который до последнего момента не понимал всей серьёзности заболевания. Более того, многие другие сторонники «старой доброй партии» продолжают настаивать, что не будут прививаться ни при каких обстоятельствах, передаёт CNN.

Для значительного числа республиканцев коронавирус — вопрос не медицинский, а политический. Один техасский республиканец высмеивал маски и вакцины, и не прошло недели, как он умер от COVID. Как сообщает корреспондент CNN Том Формен, покойный был не первой публичной фигурой, которая недооценила вирус и в результате погибла от него.

СКОТТ ЭПЛИ, член городского совета Дикинсона, штат Техас: Самое главное, что мы можем сделать для поддержки наших местных предпринимателей, — не стоять у них на пути!

С такими речами техасский республиканец Скотт Эпли выступал в 2019 году. Затем началась пандемия, которую он неистово критиковал. Он одобрял сжигание масок, называл работников здравоохранения, продвигающих вакцины, «истинными врагами свободных людей», а в прошлую пятницу скопировал утверждение о том, что вакцины «в любом случае не работают».

Но вскоре после этой публикации, если верить странице, созданной его семьёй на сайте GoFundMe, Эпли попал в больницу. У него был диагностирован COVID, и во вторник он умер.

ДОНАЛЬД ТРАМП, в то время президент США: Вирус. Они (врачи. — ИноТВ) неустанно трудятся. Судя по всему, согласно теории, к апрелю станет чуточку теплее, и он чудом исчезнет. Я надеюсь, что это правда.

Многие республиканцы поддержали несерьёзное отношение к угрозе COVID, которое изначально было у Трампа даже после того, как он слёг с вирусом в больницу. Среди них кандидат в президенты Херман Кейн, который преуменьшал значение масочного режима. Прошлым летом он отправился на людный митинг Трампа без маски, заболел и скончался.

Но после этого «старая добрая партия» не перестала недооценивать ситуацию. Как бы не так! В Теннеси радиоведущий-консерватор Билл Валентайн шутил о вирусе этим летом, после чего тот едва его не убил, а его брату пришлось обращаться с призывом к публике.

МАРК ВАЛЕНТАЙН, брат Билла Валентайна: Мы хотим, чтобы как можно больше людей, которые слышат мой голос сегодня утром, оставили в стороне политику и пошли привились.

В Луизиане республиканец Люк Летлоу умер от COVID в декабре за несколько недель до принесения присяги в конгрессе. Он хотел получить вакцину, но её не было. Жена политика, которая после голосования получила его место, не может свыкнуться с мыслью, что другие не хотят прививаться.

ДЖУЛИЯ ЛЕТЛОУ, член палаты представителей конгресса от Луизианы: Я бы отдала всё что угодно, чтобы эта прививка оказалась нам доступна. Я мысленно переношусь в это время, и когда вижу, как сейчас некоторые от неё отказываются, у меня разрывается сердце.

И тем не менее последний опрос показывает: почти треть республиканцев настаивают, что никогда не будут прививаться. В то время как другие люди, как Трэвис Кэмпбелл, который не успел сделать укол, со своей больничной койки умоляет всех вакцинироваться.

ТРЭВИС КЭМПБЕЛЛ, пациент с коронавирусом: Пожалуйста, ради всего святого, если вы хотите получить шанс, то не поддавайтесь всем этим разговорам в телевизоре и социальных сетях, просто защитите себя.

ТОМ ФОРМЕН, корреспондент CNN: Да, некоторые лидеры Республиканской партии медленно признают необходимость прививки. Но в целом они относятся к ней без особого энтузиазма, а некоторые даже рьяно выступают против обязательного ношения масок, социальной дистанции и любой идеи об обязательной вакцинации, даже несмотря на то, что их избиратели заражаются и умирают.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года.