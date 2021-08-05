FAZ: в борьбе с пандемией Куба делает ставку на собственные вакцины

Несмотря на санкции США, около четверти взрослого населения Кубы уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgeimene. В ходе прививочной кампании Остров свободы делает ставку на собственные вакцины, в том числе препарат Abdala, разработанный местными учёными. В столичной Гаване царит оптимизм: вскоре Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию детей и подростков.

Коронавирус бушует и на Острове свободы. В понедельник в столице Кубы Гаване завершилась прививочная кампания. В Министерстве здравоохранения заявили, что это поможет сдержать рост числа случаев заражения коронавирусом. Не в последнюю очередь здесь используются самостоятельно разработанные вакцины, производимые на Кубе.

Директор гаванской поликлиники Анна Радиале Фаро сообщила, что сегодня заканчивается массовая прививочная кампания и лишь небольшая часть целевой группы ещё не вакцинирована.

АННА РАДИАЛЕ ФАРО, директор гаванской поликлиники: Мы начали вакцинацию беременных женщин, кормящих матерей, матерей с маленькими детьми и недавно родивших женщин. 100 процентов наших кормящих матерей и женщин во втором триместре беременности сделали прививку от коронавируса. Мы ещё не начали вакцинацию детей, но планируем сделать это, как только министерство получит указание начать массовую вакцинацию молодого населения.

Гаванцы выражают осторожный оптимизм.

ЖИТЕЛЬ ГАВАНЫ: Мы — одна из счастливых стран, потому что мы разработали вакцину против этой болезни. Мы увидим результаты. Пока ещё очень рано. Но по крайней мере мы защищены. Если мы заразимся, то заболевание будет протекать сравнительно легко. Нам не потребуется серьёзная терапия и длительная госпитализация.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГАВАНЫ: Число случаев заражения коронавирусом увеличивается, и это вызывает обеспокоенность людей и наших политиков. Я думаю, что дисциплина, наряду с возможностью принять участие в вакцинации, является важным фактором предотвращения роста случаев COVID-19. Я уверена, что их число снизится.

Мария Елена Сото из Министерства здравоохранения Кубы сообщила, что более 1,3 миллиона жителей Гаваны сделали прививку производимой на Кубе вакциной Abdala или другими вакцинами. По её словам, это очень важное достижение.

На Кубе, несмотря на блокаду США, около четверти населения старше 19 лет прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В настоящее время на Кубе самый высокий уровень заболеваемости на душу населения в Америке. В данный момент страна находится на пике пандемии с относительно высокими показателями заболеваемости и смертности.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.