Newsweek: «империя упорствует в вопиющей агрессии» — Куба осудила новые санкции США

Американские власти ввели новые санкции против Гаваны в ответ на подавление антиправительственных протестов. Кубинские власти резко раскритиковали американские ограничения, назвав их ещё одной формой экономического давления на островное государство, сообщает Newsweek.

Президент США Джо Байден ввёл новые санкции против Кубы в ответ на подавление антиправительственных протестов. Он «недвусмысленно» осудил «массовые задержания и фиктивные судебные процессы» над демонстрантами, сообщает Newsweek.

«Кубинский народ имеет такое же право на свободу выражения мнений и проведение мирных собраний, как и все остальные, — подчеркнул Байден. — США поддерживают храбрых кубинцев, которые вышли на улицы, чтобы противостоять 62 годам репрессий при коммунистическом режиме».

После этого президент объявил о новых мерах против официальных представителей Гаваны. Он заявил, что его администрация вводит ограничения в отношении руководителей вооружённых сил и МВД острова, «чтобы привлечь их к ответственности за репрессии».

«Это только начало, — предупредил Байден. — Соединённые Штаты будут продолжать применять санкции против лиц, ответственных за угнетение кубинского народа».

В Гаване незамедлительно отреагировали на заявление Байдена. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес раскритиковал решение американского правительства. Он назвал его ещё одной формой экономического давления на островное государство.

В своём микроблоге ведущий кубинский дипломат выразил «неприятие безосновательных и клеветнических санкций». Более того, он предложил Байдену применить закон Магнитского, который США используют для замораживания активов обвиняемых в нарушении прав человека, «к себе за акты повседневных репрессий и жестокости (американской. — ИноТВ) полиции, унесшие жизни 1021 человека в 2020 году».

Президент островной страны Мигель Диас-Канель также прокомментировал санкции США. «Империя упорствует в вопиющей агрессии и вмешательстве, опираясь на клевету, ложь и жестокое давление на иностранные правительства. Куба непоколебима», — написал он в Twitter.

Хотя массовые протесты с обвинениями кубинских чиновников в ограничении свобод и неспособности должным образом удовлетворить гуманитарные потребности, в Гаване и других частях страны в основном утихли, общенациональные митинги продолжаются по всей территории США. Особенно во Флориде, где многие члены большой и влиятельной кубинской диаспоры регулярно критикуют коммунистическое руководство Острова свободы, отмечает издание.

По мнению Newsweek, этот протест создал дополнительное внутреннее давление на действующего главу Белого дома, который ранее поддерживал начатое при Бараке Обаме сближение со «старым врагом США по холодной войне». Некоторые ограничения против Кубы были восстановлены Дональдом Трампом, и, хотя Байден критиковал такой подход во время предвыборной кампании, он сохранил эти меры после прихода к власти в январе и, похоже, готов их ужесточить.

Накануне Белый дом опубликовал информационный бюллетень с рядом инициатив, которые администрация проводит в отношении островного государства. К ним среди прочего относятся введение новых санкций, обсуждение вопроса с лидерами кубинско-американского сообщества, обзор политики денежных переводов и план по обновлению сотрудников посольства США в Гаване.

Почти все эти предложения были встречены Гаваной в штыки. Кубинские чиновники особенно недовольны попыткой Вашингтона сплотить региональных и международных партнёров, почти все из которых выступают против давнего американского эмбарго, затрагивающего Остров свободы. На недавнем голосовании Генассамблеи ООН подавляющее большинство участников (184 из 186) осудило торговые ограничения. Только Израиль и США выступили против резолюции, а Бразилия, Колумбия и Украина воздержались.

Но, как утверждает Родригес, ему удалось выяснить о новой попытке США заручиться поддержкой 35 членов Организации американских государств (ОАГ), которых призывают выступить с совместным осуждением Кубы. Глава МИД острова обвинил Госдеп в том, что он «оказывает жестокое давление на правительства ОАГ, вынуждая их поддержать это заявление или выпустить похожее».

Родригес также сообщил, что Госдеп «оказывает оскорбительное и унизительное давление на европейские страны, в том числе на 6 из Восточной Европы и 8 из Латинской Америки, чтобы заставить их поддержать декларацию, осуждающую Кубу». По его словам, президент Бразилии Жаир Болсонару «беззастенчиво предлагает свою поддержку» Вашингтону.

Представитель Госдепа не дал Newsweek чёткого ответа о подлинности информации, предоставленной Родригесом. Но он подтвердил, что администрация Байдена «изучает дальнейшие варианты действий в ООН и ОАГ для поддержки кубинского народа и призывов к уважению прав человека и всеобщей свободы».