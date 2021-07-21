Le Figaro: на Кубу вернулся порядок под неусыпным оком России и Китая

Кубинская оппозиция рассчитывала, что США вмешаются и помогут им совершить революцию. Однако, как пишет Le Figaro, Россия и Китай предостерегли Вашингтон от подобных действий. К тому же Штатам самим вмешательство было невыгодно.

Во время протестов на Кубе оппозиция рассчитывала на то, что Штаты вступятся за неё. Но союзники Гаваны предостерегли США от какого-либо вмешательства в дела этого островного государства. Так что протестующим приходится признать своё поражение. «Без оружия и без лидера не может быть революции», — приводит их слова Le Figaro.

После тех протестов прошла неделя, и порядок на Кубе снова восстановлен. Штаты официально отстранились от ситуации на Кубе. Как поясняет автор статьи, во-первых, потому, что из-за дестабилизации может появиться волна мигрантов, чего Вашингтон всеми силами хочет избежать. Во-вторых, потому, что Гавана получила помощь от своих традиционных союзников: Китая, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и России.

И Россия как раз потребовала у Штатов не вмешиваться и не пытаться сделать на Кубе новую «цветную революцию». По словам представителя МИД России Марии Захаровой, если американцы на самом деле обеспокоены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят помочь простым гражданам, они должны снять блокаду острова.

Как отмечает автор статьи, Россия помогает Кубе военными технологиями и «батальонами туристов». В целом, по словам журналиста, туризм на острове потерял свои объёмы, но число отдыхающих из России постоянно растёт. Около 6 тыс. человек в неделю в последнее время прибывают на кубинские курорты.

У Пекина риторика похожая. Он также осудил какое-либо вмешательство в дела Кубы. «Эмбарго США — глубинная причина проблем, таких как нехватка медикаментов и перебои с энергетикой на Кубе», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

Как отмечает автор статьи, Куба служит трамплином для действий Пекина по всему региону Карибских островов и Центральной Америки. Из Гаваны, в частности, в страны Карибского бассейна отправляются медики. А Китай — главный инвестор острова с 2017 года. Если с середины 2000-х китайцы занимались строительством инфраструктуры и поставками автобусов и машин, то в последнее время они сосредоточились на высоких технологиях. Например, интернет на Кубе был создан при помощи Huawei.

В вопросе военного сотрудничества Китай отрицает, что имеет отношение к оснащению кубинских баз и строительству наблюдательных радаров. Но некоторые эксперты считают, что, благодаря им, Пекин оказался на расстоянии всего 150 км от американской базы Ки-Уэст, пишет Le Figaro.