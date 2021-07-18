WP: в ответ на протесты кубинское правительство вывело на улицы тысячи своих сторонников

На фоне крупнейших за несколько десятилетий беспорядков, вспыхнувших на Кубе на прошлой неделе, правительство страны решило «продемонстрировать силу», выведя десятки тысяч человек на проправительственный митинг, пишет WP. Как передаёт издание, в акции также приняли участие президент страны Мигель Диас-Канель и его предшественник Рауль Кастро. Выступая на демонстрации, лидер страны возложил вину за экономические проблемы страны на врагов Кубы, сообщает газета.

На прошлой неделе на Кубе вспыхнули сильнейшие беспорядки за последние десятилетия: в десятках разных мест протестующие призывали к «свободе» и скандировали: «Да, мы можем», напоминает The Washington Post. Однако, как передаёт газета, в субботу проправительственные силы, в том числе президент Мигель Диас-Канель и его 90-летний предшественник Рауль Кастро, вышли на улицы Гаваны «с совершенно необычной демонстрацией силы». Размахивая кубинскими флагами и фотографиями Фиделя Кастро, десятки тысяч кубинцев выразили поддержку своему правительству и возложили вину за беды Кубы — такие как падение экономики и рост заболеваемости коронавирусом — на её врагов.

Диас-Канель произнёс речь, в которой осудил торговое эмбарго США в отношении Кубы и обвинил международные СМИ, показавшие, что целая страна восстала против правительства, а правительство подавляет протестующих, в «злонамеренной интерпретации» событий. «То, как видит мир сейчас происходящее на Кубе, является ложью», — цитирует Диас-Канеля официальная газета Коммунистической партии Granma.

Как предполагает издание, эта масштабная демонстрация, по-видимому, была попыткой правительства сохранить лицо после массовой вспышки протестов на прошлой неделе. Хотя в Гаване уже давно существует небольшое, но активное сообщество активистов, недавние акции, казалось, основывались на поддержке множества обычных граждан, пишет WP.

Вскоре после начала демонстраций в стране произошло отключение интернета. В среду, когда связь начала возвращаться, появились признаки масштабных репрессий со стороны властей: по оценкам юридической группы Cubalex, 460 или более человек были задержаны или пропали без вести. Во вторник кубинское правительство признало, что в ходе массовых акций погиб один человек, однако правозащитные группы утверждают, что реальное число может быть выше.

В субботу диссиденты попросили кубинцев не посещать проправительственный митинг в Гаване и пообещали провести свои собственные демонстрации позже. Некоторые активисты заявили, что в субботу доступ в интернет снова был ограничен. Так, Йоани Санчес, блогер, выступающая против Кастро, написала в Twitter, что она не смогла поделиться видеозаписями, на которых видно, как толпы людей отправляются на автобусах на проправительственные митинги.

Как напоминает газета, Куба находится во власти ряда серьёзных экономических катаклизмов, среди которых нехватка продовольствия и перебои с электроэнергией. Правительство Диас-Канеля возложило вину за большинство этих проблем на внешние силы, имея в виду не только давнее торговое эмбарго США, но и санкции, введённые администрацией Трампа и сохранявшиеся до сих пор. Сторонники правительства также раскритиковали группы американцев кубинского происхождения, утверждая, что они исказили протесты на Кубе в своих собственных целях.

Однако на фоне общественного недовольства есть некоторые «слабые признаки реформ», замечает газета. Диас-Канель заявил в телевизионной речи в среду, что правительству необходимо извлечь уроки из народного гнева. Вслед за этим кубинские министры ослабили ограничения для путешественников, желающих ввезти в страну продукты питания и лекарства, а также разрешили гражданам пользоваться продовольственными книжками за пределами своих родных городов.

На выступлении в субботу Диас-Канель завершил свою речь давним кубинским лозунгом «Родина или смерть!», передаёт WP. При этом протестующие на прошлой неделе немного изменили знаменитый девиз революционеров, скандируя «Родина или жизнь», отмечает издание.