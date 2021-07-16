CBS News: Болтон напомнил о российском влиянии на Кубе и призвал помочь кубинцам «вернуть себе свободу»

01:17
В Германии 165 тысяч человек остаются без света
Вследствие масштабных наводнений, вызванных ливнями, без электричества в Германии остаются 165 тыс. человек.
01:09
Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации»
Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров одобрили «Вашингтонскую декларацию».
00:57
Власти ФРГ сообщили об 1,3 тысячах пропавших без вести из-за наводнения
Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили, что не имеют информации о местонахождении более одной тыс. человек после мощных наводнений в регионе.
00:52
Геркус — о проектах реформ РПЛ: эти схемы сложно воспринимаются, а значит, тяжело продаются
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).
00:42
Геркус: мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной сборной России по футболу.
00:39
Valve представила собственную игровую консоль Steam Deck
Разработчик компьютерных игр Valve представил собственную игровую консоль Steam Deck.
00:21
Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио
Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что примет участие в летних Олимпийских играх в Токио.
00:18
Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели во Владимирской области.
00:11
Прощание с солистом «Хора Турецкого» Горячевым пройдёт 17 июля
Прощание с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым пройдёт 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.
00:10
Магомедов оказался тяжелее Егембердиева перед титульным боем на ACA 126
В Сочи состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром по смешанным единоборствам ACA 126.
00:02
Захар Прилепин заявил о давлении на МХАТ им. Горького
Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин полагает, что театр подвергается давлению со стороны тех, кто не имеет представления о репертуаре театра.
23:59
Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 58.
23:43
Баскетболист сборной США Бил пропустит Олимпиаду из-за коронавируса
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не сыграет за сборную США по баскетболу на летних Олимпийских играх в Токио.
23:39
Генсек ООН призвал к соблюдению перемирия во время Олимпиады
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия во время грядущих Игр в Японии.
23:31
Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на ОИ в Токио
Международная федерация тенниса (ITF) представила заявку сборной России по теннису на летние Олимпийские игры в Токио.
23:25
Эдуард Бояков рассказал о репертуарной политике МХАТа им. Горького
Художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал RT, что репертуарная политика театра полностью соответствует принципам, заложенным в основу театра его основателями.
23:07
СМИ: Мевля продолжит карьеру в Турции
Бывший защитник «Сочи» Миха Мевля подписал контракт на три года с клубом турецкой футбольной Суперлиги.
23:06
На Украине заявили, что Нью-Йорк в Донецкой области подвергся обстрелу
Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что посёлок Нью-Йорк в Донбассе подвергся обстрелу.
22:49
С начала года в Афганистане убили 35 работников гуманитарных организаций
С начала года в Афганистане погибли 35 сотрудников гуманитарных организаций, сообщил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в республике Рамиз Алакбаров.
22:45
Зотов заявил, что в профсоюз футболистов не поступало жалоб на принудительную вакцинацию
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что в организацию не поступали жалобы на принудительную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
22:32
Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договорённостей.
22:26
СМИ: Сауль пожаловался болельщику, что его выгоняют из «Атлетико»
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес пожаловался одному из болельщиков, что его выгоняют из клуба.
22:17
Замглавы МВД Украины: Аваков ушёл в отставку по просьбе Зеленского
Бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова попросил уйти с поста президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
22:15
Николич заявил, что все игроки «Локомотива», кроме Зе Луиша, здоровы
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии команды по завершении предсезонного сбора.
21:59
Премьер Чехии пообещал «завтра сказать правду»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в своих соцсетях, что завтра «скажет правду».
21:56
Матыцин рассказал об условиях подготовки олимпийцев к Играм на Дальнем Востоке
Министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с членами олимпийской сборной России, которые ведут подготовку к Играм в Токио, на Дальнем Востоке.
21:46
Kyodo: глава МОК попросил премьера Японии допустить зрителей на ОИ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио.
21:45
Рой Джонс стал лицом AIBA
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс стал лицом Международной ассоциации бокса (AIBA).
21:39
Халилова победила на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике в ходьбе на 10 000 м
Россиянка Юлия Халилова заняла первое место с соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 10 000 м на чемпионате Европы среди юниоров.
21:34
Сайты органов власти Крыма возобновили работу после кибератаки
Сайты органов власти Крыма снова заработали после массированной кибератаки. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
21:26
Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье
Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до поединка с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264, в ходе которого он получил перелом.
21:20
Псаки пообещала уточнить данные о встрече России и США по кибербезопасности
Встреча группы специалистов России и США по вопросам кибербезопасности, вероятно, состоялась накануне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Она пообещала уточнить эту информацию.
21:05
Аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия ливня
Московский аэропорт Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление.
21:03
Теннисистка Кузнецова исключила возможность выступления на Олимпиаде
Российская теннисистка Светлана Кузнецова исключила возможность своего выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
20:59
Клубам Серии А запретят играть в форме зелёного цвета
Руководство итальянской Серии А приняло решение ввести запрет на использование командами форм зелёного цвета с сезона-2022/23.
20:52
Турция рассчитывает добиться экстрадиции Гюлена из США при Байдене
Турция рассчитывает добиться экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из США при нынешней американской администрации, сообщил турецкий посол в Соединённых Штатах Хасан Мурат Меркан.
20:44
Лиллард и Тейтум высказались о сложностях, с которыми столкнулась сборная США по баскетболу перед ОИ
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, а также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказали мнение о причинах возникновения сложностей у сборной США в матчах с другими национальными командами.
20:36
Сака — о расистских оскорблениях после финала Евро-2020: я сразу понял, какие сообщения получу
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака обратился к болельщикам команды после проигрыша в финале чемпионата Европы по футболу.
20:34
Джон Керри пошутил на тему жары и его приезда в Москву
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил на тему аномальной жары во время его визита в Россию.
20:28
Сайты органов власти Крыма подверглись кибератаке
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работа будет восстановлена в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
20:28
Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 45
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 45.
20:18
Керри: у России и США есть сферы для сотрудничества, чтобы снять напряжённость
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряжённость в отношениях.
20:16
Бой Фьюри и Уайлдера перенесён на осень
Стала известна новая дата проведения третьего поединка между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером.
20:12
Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске
Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису на сборе национальной команды в Южно-Сахалинске, проходящем в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.
20:09
Юрий Шевчук прокомментировал смерть Петра Мамонова
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал смерть актёра и музыканта Петра Мамонова.
19:58
Мостовой — о переходе Иосифова в «Вильярреал»: там он почувствует, что такое настоящий подход к футболу
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о переходе российского хавбека Никиты Иосифова в испанский «Вильярреал».
19:55
В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда граждан от коронавируса
Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан ввели в Архангельской области.
19:52
В гостиницах Крыма с туристов не будут требовать сертификат о вакцинации
Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине.
19:49
В «Спартаке» прокомментировали информацию о переговорах с игроком «Бенфики»
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о переговорах с защитником португальской «Бенфики» Жилберту.
19:43
Посольство России в Литве отвергло заявления о причастности к наплыву мигрантов
Посольство России в Литве ответило на заявления о том, что Москва якобы причастна к наплыву мигрантов в прибалтийской республике.