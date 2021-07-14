Newsweek: Россия, Китай и Иран напомнили США о грузе ответственности за беды кубинского народа и предостерегли от вмешательства

Россия, Китай и Иран предостерегли США от вмешательства в дела Кубы на фоне массовых протестов по всей стране из-за нехватки вакцин от COVID-19 и самых основных товаров, пишет Newsweek. При этом как Китай, так и Иран напомнили, что дефицит на Кубе во многом обусловлен именно американским эмбарго.

Россия, Китай и Иран предупредили США, что тем не следует вмешиваться в дела Кубы после того, как на острове произошли крупные протесты, нашедшие поддержку у президента Джо Байдена, пишет Newsweek.

В то время как глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил «возросшую агрессию правительства США» на фоне охвативших страну демонстраций, поводом для которых стала, как предполагается, нехватка вакцин от COVID-19 и базовых товаров, его заявление нашло отклик у трёх держав, которые критикуют внешнюю политику Вашингтона как по отношению к Гаване, так и во многих других частях мира.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Кубы Хулио Гармендиа Пенья. В ходе переговоров российская сторона заявила «о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло».

«Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчёркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе», — отметили по этому поводу в МИД.

Москва, как напоминает Newsweek, была главным союзником Гаваны во времена Советского Союза; при этом кубино-российские отношения остаются прочными и по сей день, в том числе по той причине, что обе страны поддерживают социалистическое правительство Венесуэлы.

Что же касается Китая, то представитель МИД этой страны Чжао Лицзянь отметил, что «американское эмбарго является основной причиной нехватки лекарств и энергии на Кубе». Кроме того, Чжао Лицзянь также предостерёг от любых попыток иностранных держав вмешаться в дела Кубы.

«Китай решительно выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела Кубы, а также непоколебимо поддерживает усилия Кубы по борьбе с COVID-19, улучшению условий жизни людей и поддержанию социальной стабильности. Мы также непоколебимо поддерживаем Кубу в разработке пути развития, соответствующего её национальной специфике», — подчеркнул Чжао.

Критически к роли США отнёсся и Иран — ещё одна страна, ставшая жертвой жёстких санкций, сначала отменённых Обамой, но затем восстановленных при Трампе.

«В этой ситуации, когда Соединённые Штаты несут основной груз ответственности за многие проблемы кубинского народа, они пытаются сделать так, чтобы в них видели сторонников кубинских протестов, стремясь вмешаться во внутренние дела этой страны, грубо нарушая международное право», — отметил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Что же касается США, то Байден заявил, что поддерживает демонстрации на Кубе. «Кажется, мы очень, очень давно — и, честно говоря, никогда — не видели ничего похожего на этот протест, — заявил американский лидер. — Соединённые Штаты непоколебимы в своей поддержке народа Кубы, отстаивающего свои общие права. И мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия или попыток заглушить голос народа Кубы».