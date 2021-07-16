Euronews: власти Кубы временно отменили пошлины на ввоз иностранных продуктов и лекарств

До конца текущего года на Кубу можно будет ввозить продукты и медикаменты из-за рубежа без уплаты пошлин. На такие меры властям острова пришлось пойти в условиях дефицита, который усугубляется на фоне пандемии. Однако главную вину за кризис и беспорядки правительство Кубы по-прежнему возлагает на США, передаёт Euronews.
На фоне нарастания протестных настроений в стране власти Кубы объявили об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов. Мера временная и будет действовать с понедельника и до конца текущего года.
Пока ввозить бесплатно на остров можно до 10 килограммов лекарственных препаратов. Из-за пандемии были введены ограничения на провоз в багаже предметов личной гигиены и продуктов питания.
Правда, есть вероятность, того, что эффект от этой меры будет малоощутим: из-за пандемии объём авиаперевозок снизился. Число рейсов, например, в США, Мексику и Панаму сведено к минимуму.
Ограничения на ввоз импортных товаров, и особенно лекарств, которых катастрофически не хватает на острове, вызвало негодование кубинцев, наряду с ростом цен и регулярным отключением электроэнергии.
По стране прокатилась самая мощная за последние десятилетия волна протестов с требованием смены режима и курса. Известно о гибели одного манифестанта. Правозащитники свидетельствуют о массовых задержаниях участников акций.
В среду глава островного государства Мигель Диас-Канель признал, что его правительство не справляется с проблемой дефицита и простоем в некоторых секторах экономики, но призвал население проявить терпение. Но основную вину за кризис и беспорядки в стране Гавана возлагает на Вашингтон.
В России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 907 999 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российский волейболист Максим Михайлов, который будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответил, будет ли иметь для него значение, что на церемонии открытия он понесёт нейтральный флаг.
Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, будет ли иметь для неё значение, что на церемонии открытия она понесёт не российский флаг, а флаг Олимпийского комитета России (ОКР).
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Ирины Волынец ввести регламент по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов.
Американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, этапировали в одну из колоний Мордовии. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 737 — до 2 243 605, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как принималось решение об удалении защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче 1/8 чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Чехии.
Слаженная работа пожарных, спасателей, лесных служб, военных и местных жителей позволила не допустить перехода огня с лесных пожаров на населённые пункты в Якутии. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что дело по факту нападения на пассажиров в пригородном автобусе под Красноярском, в результате которого пострадали пять человек, было передано в СК.
Сборная США одержала победу над национальной командой Мартиники в матче второго тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).