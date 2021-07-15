Le Figaro: волна протестов на Кубе заставила 90-летнего Рауля Кастро вернуться в политику

На фоне трёхдневных антиправительственных демонстраций ушедший на пенсию Рауль Кастро вернулся к государственным обязанностям, пишет Le Figaro со ссылкой на кубинские СМИ. Бывший первый секретарь компартии намерен бороться с «провокациями контрреволюционных элементов», которые «организованы и профинансированы» США для дестабилизации обстановки на острове.

Рауль Кастро недолго наслаждался отдыхом после своей отставки с поста первого секретаря Коммунистический партии Кубы в середине апреля: как сообщает Le Figaro со ссылкой на ежедневную официальную газету Granma, 90-летный бывший глава государства вернулся к государственным делам, чтобы противостоять «провокациям под руководством контрреволюционных элементов, которые организованы и профинансированы США с целью дестабилизации» страны.

Издание рассказывает, что возвращение экс-главы вооружённых сил Кубы, которое вызывает сильные опасения у населения, является предупреждением для демонстрантов и оставшихся дома кубинцев. Кроме того, военные таким ужесточением режима показывают, что правительство не должно терять бдительность: если Фиделя и Рауля Кастро боялись, то действующий президент Мигель Диас-Канель страха не вызывает.

После трёх дней уличных беспорядков в Гаване развернули спецназ для подавления восстания. Министр внутренних дел заявил о смерти одного протестующего 36 лет и нескольких арестах, однако, как и в случае с выступающими против Кастро, этим данным не хватает прозрачности, отмечается в статье. Цифровое издание 14yMedio сообщает о 5 тыс. задержанных, среди которых много независимых журналистов и по крайней мере три лидера оппозиции. По словам 27-летнего студента экономического факультета Педро, «то, что в воскресенье начиналось как мирная демонстрация, быстро превратилось в столкновения, ответственность за которые лежит на обеих сторонах конфликта». В качестве доказательства он показывает видеозапись, на которой полицейские кидают камни в толпу после того, как сами от них пострадали.

Молодой кубинец также осудил использование военных в гражданской одежде в качестве участников контрдемонстрации: жители Гаваны засняли, как военные вылезают из грузовиков и снимают форму. Также со среды кубинский режим отключил доступ к интернету на острове — главное оружие демонстрантов. Это позволило министру иностранных дел Бруно Родригесу объявить без опровержения, что «11 июля на Кубе не произошло общественных волнений». Хотя Вашингтон решительно осудил решения кубинского правительства, он исключил любое «военное вмешательство», со слов председателя комитета США по международным отношениям Боба Менендеса.

В отличие от масштабных протестов в Гаване в 1980 и 1994 годах, на этот раз на улицы вышли жители не только столицы, но и десятков других городов и деревень на острове, пишет Le Figaro. Многие участники демонстраций живут в бедственном положении и потеряли чувство страха. Марта, мать Педро, неделю назад возмущалась в интервью после смерти своей золовки, которой не достали нужных лекарств. Сам студент указал на отличия новых протестов от тех, что были раньше: если тогда Фидель Кастро выходил общаться с народом, то Диас-Канель призывает бороться с протестующими. «Он не произнёс слово «война», но мы всё поняли, — добавил Педро. — Идти протестовать — это самоубийство». Для молодого человека, который с пессимизмом смотрит в будущее, происходящее сейчас на Кубе — «это революция, плохо организованная, но революция».