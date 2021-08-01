«Целая армия стоматологов-гигиенистов!» — Fox News высмеял ковидные предосторожности Пентагона

Привитый от коронавируса министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему жутко боится заразиться: помимо медицинской маски, он носит на лице защитный экран, избегает жать руки и требует такого же поведения от своих подчинённых, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, этот демонстративный страх перед COVID помогает демократам удерживать контроль над населением.

Вас приветствует программа Tucker Carlson Tonight. Мы наблюдаем, как психи, управляющие нашей страной, с каждым днём всё глубже скатываются в безумие. И, глядя на это, наша команда считает своим долгом вести хронику их упадка. Мы делаем это, чтобы навсегда сохранить это сумасшествие для истории, хотя бы на смех будущим поколениям.



И вчера вечером мы думали, что достигли наивысшей точки за всю историю. Мы сообщили вам, что подружка Уилли Брауна* решила, будто знает о COVID больше, чем врачи и медсёстры, лечащие от COVID. Мы говорим о Камале Харрис — о личности, не владеющей никакими навыками взрослого человека, неспособной даже определиться с произношением своего имени. Эта особа теперь отдаёт медицинские указания врачам и требует от них повиновения. А СМИ, по-видимому, считают это совершенно нормальным.



Вот до какого бреда дошло. Однако похоже, что безумие продолжает набирать обороты.



Сегодня министр обороны появился на публике вот в таком костюме. Дамы и господа, это мистер Ллойд Остин — человек, которому вверены наши системы вооружений. Что это на нём? Маска сварщика? Стоматологический экран? Ллойд Остин сегодня утром делал профессиональную чистку зубов? Нет, похоже, что Ллойд Остин просто жутко боится COVID. Но тогда почему он не сбросит вес? Довольно много веса, кстати. Хороший вопрос. Это было бы разумной мерой. Так что, разумеется, ему это даже не приходило в голову.



Зато Ллойд Остин вакцинировался. Но коронавирус всё равно внушает ему такой ужас, что он закрыл своё лицо лобовым стеклом и потребовал ото всех своих исполнительных приспешников поступить так же. Целая армия стоматологов-гигиенистов! Берегись, Китай! Только посмей тронуть Тайвань — и мы удалим зубной камень с твоих коренных!



Однако даже после всех этих комично тщательных предосторожностей, Ллойд Остин по-прежнему выглядит боящимся за свою жизнь! Посмотрите, как он стукается с ними кулаками, вместо того чтобы жать руки. Много ли пройдёт времени, прежде чем Ллойд Остин начнёт принимать душ в хирургических перчатках и надевать на ноги пакеты для мусора? Вооружёнными силами США руководит старая невротичка! Как и всем нашим госаппаратом на данном этапе.



Сегодня 81-летняя Нэнси Пелоси объявила, что любой, кого поймают в палате представителей без бумажной маски послушания, подлежит аресту. Наконец-то демократы нашли преступление, за которое планируют карать. «Эти меры продиктованы наукой, — объяснила Пелоси. — Это прямое указание Центров по контролю и профилактике заболеваний». Правда? Не хотим обидеть Нэнси Пелоси, но мы решили проверить сами. И проверили. Вот что сказали нам Центры по контролю и профилактике заболеваний: «Спасибо за ваш запрос. Первая публикация этих данных Центров по контролю и профилактике заболеваний ожидается завтра».



Итак, внесём ясность: теперь вас могут арестовать за нарушение научных рекомендаций, никак не объяснённых учёными. Ваши дети будут задыхаться в классе по 10 часов в день весь последующий год, и никто не рассказал вам, почему это необходимо. На данном этапе вы, наверное, уже догадываетесь, что происходит. Профсоюзы учителей хотят, чтобы было так, поэтому так и происходит. Иными словами, решения принимают худшие люди страны.



Кто-то должен написать обо всём этом книгу, от которой мы будем смеяться сквозь слёзы. Жаль, что с нами уже нет Ивлина Во**. Но когда эту книгу наконец напишут, одним из её персонажей наверняка будет конгрессмен из Нью-Йорка Джерри Надлер. В силу нескольких причин господин Надлер, как говорят у нас в эпидемиологическом сообществе, в группе риска по COVID. Он стар, и он любит пончики. Ни за то, ни за другое мы его нисколько не осуждаем. Но ведь мы не ковидная полиция. В отличие от Нэнси Пелоси. Она возглавляет эту структуру, когда не сидит в парикмахерской. Однако по какой-то причине начальница Пелоси позволяет Джерри Надлеру уходить от ответственности!



Конгрессмен от Монтаны Мэтт Розендейл только что сделал вот это фото Джерри Надлера, неуклюже пробирающегося по Капитолию без маски. Его лицо, как вы можете заметить, совершенно голое и у всех на виду! Застали на месте преступления? Но не арестовали! Этот преступник остался безнаказанным.



Всё это наводит на мысль: уж не используют ли демократы COVID, чтобы извлечь политическую выгоду? Почему бы им этого не делать? До сих пор пандемия крайне благоприятствовала Демократической партии. Во-первых, их союзники в федеральной бюрократии помогли создать этот вирус, финансируя из кармана налогоплательщиков дьявольские эксперименты в Китае. А когда вирус добрался сюда, они оседлали волну паники и вознеслись в Белый дом, вдобавок получив контроль над конгрессом. Не говоря уж о том, что им удалось привнести социализма в экономику. Теперь они делают ставку на то, что коронавирус поможет им удерживать власть вечно.



Возможно ли, что дело обстоит именно так? Посмотрим. Удалитесь ненадолго в тихое место и хорошо подумайте о последних 18 месяцах. Обо всём, что было за это время, в том числе о том, как они говорили вам, что массовые беспорядки Black Lives Matter не могут привести к распространению COVID. К какому выводу вы придёте? Да, именно это и происходит.



Вопрос в том, почему республиканцы в конгрессе продолжают этому подыгрывать. Боятся, что их обвинят в отрицании науки люди, считающие, будто мужчины могут рожать? Беспокоятся, что подружка Уилли Брауна скажет о них какую-нибудь гадость на MSNBC? Серьёзно, в чём дело?



Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.



* Уилли Браун — мэр Сан-Франциско в 1996 — 2004 гг. По данным американских СМИ, Камала Харрис была его любовницей и протеже (прим. ИноТВ).



** Ивлин Во — британский писатель. Характерными чертами его стиля являются жёсткая социальная сатира, гротеск и чёрный юмор (прим. ИноТВ).