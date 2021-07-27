NYT: пока их не удастся переубедить, противники вакцинации продолжат «поджигать» США

В последнее время число заражений коронавирусом в Америке опять устремилось вверх, но дело не только в стремительном распространении штамма «дельта», пишет The New York Times. По мнению издания, главная причина новой вспышки — жители США, которые настойчиво отказываются прививаться.

После слишком короткой передышки США снова оказались на перепутье пандемии. Число инфекций увеличилось — сначала медленно, затем стремительно — до 51 тыс. случаев в день, в среднем более чем в четыре раза, чем месяц назад. Страну могут снова ждать переполненные больницы и тысячи ненужных смертей, пишет The New York Times.

Хотя вина возлагается на более заразный штамм «дельта», но его вспышку подпитывает старый и более знакомый враг: неприятие прививок, давно распространённое в Соединённых Штатах. Если бы подавляющее большинство населения вакцинировалось, не было бы ни очередного всплеска, ни новых версий коронавируса, считает издание.

Возможно, заражения после прививки оказались более распространённым явлением, чем считалось ранее, но вакцины эффективно предотвращают тяжёлые заболевания и смерть. Тем не менее почти половина американцев остаётся непривитой и незащищённой. Около 30% взрослых не получили ни одной дозы препарата, а в некоторых частях страны этот показатель намного выше, подчёркивается в статье.

«Америка — одна из немногих стран, располагающих достаточным количеством вакцин для защиты каждого жителя. И при этом у неё самый высокий уровень отказа или неприятия прививок среди всех стран, кроме России», — утверждает The New York Times.

Эксперты в области общественного здравоохранения в течение нескольких месяцев безрезультатно предупреждали, что вирус — любая его разновидность — возродится, если страна не проведёт достаточно быстрой вакцинации населения. Эпидемиолог из Гарвардского университета Билл Хэнедж предсказала ещё в январе, что Флориду ждёт тяжёлое лето. Сейчас каждое пятое новое инфицирование в стране фиксируется именно в этом штате.

Издание признаёт, что скорость и свирепость, с которой штамм «дельта» проносится через Азию, Европу, Африку, а теперь и Северную Америку, застали многих экспертов врасплох. Сейчас на его долю приходится около 83% инфекций в США.

«Но штамм «дельта» — это ни в коем случае не самый опасный из существующих штаммов. «Гамма» и «лямбда» ждут своего часа, и кто знает, какие ужасные варианты уже незаметно развиваются в дальних уголках мира, возможно, даже здесь, в Америке», — рассуждает The New York Times.

По мнению издания, каждый заражённый человек в любой точке мира даёт коронавирусу ещё одну возможность трансформироваться в новый вариант. Чем больше инфекций в мире, тем больше вероятность возникновения новых штаммов, которые смогут нивелировать эффективность вакцин.

США будут уязвимы перед каждым из этих вариантов до тех пор, пока не смогут переубедить и иммунизировать миллионы людей, которые сейчас отказываются прививаться. В противном случае, «невакцинированные будут раз за разом поджигать страну».

Для предотвращения этого мрачного будущего есть очевидное решение — укол в руку. Но без требования на федеральном или региональном уровнях трудно представить, как можно будет вакцинировать достаточное количество американцев, чтобы «создать оплот против вируса», полагает The New York Times.

Согласно данным издания, после оживлённой вакцинной кампании весной её темпы замедлились до примерно 537 тыс. доз в день. Некоторая ответственность за это замедление лежит на консервативных лидерах — часто республиканцев, — которые отказываются продвигать прививки.

«Но дезинформация, которая сама по себе стала эпидемией в социальных сетях, исходит от всех частей культурного спектра, и нет единой причины, почему так много американцев остаются непривитыми. Эта проблема, как гидра со множеством голов», — считает издание.

Из 39% непривитых взрослых американцев около половины заявили, что они совершенно не хотят вакцинироваться. Но даже в этой группе одни говорят, что они подчинятся, если от них это потребуется. Другие колеблются, и их могут убедить те, кому они доверяют. Третьи заявляют, что планируют сделать прививку, но пока просто не имели такой возможности.

У издания нет сомнений в том, что политический раскол играет роль в росте заражений. С самого начала вакцинации округи, проголосовавшие за Дональда Трампа, отставали по количеству привитых от округов, проголосовавших за Джо Байдена, и разрыв только увеличился. Согласно одному из опросов, хотя бы одну прививку сделали 86% демократов и только 52% республиканцев.

По состоянию на май в палате представителей привились все демократы и менее половины республиканцев. В течение нескольких месяцев некоторые законодатели от «старой доброй партии», включая сенаторов Рона Джонсона и Рэнда Пола, а также такие консервативные обозреватели новостей, как Такер Карлсон, громко и настойчиво выражали свой скептицизм по поводу вакцин.

В последнее время на фоне роста инфекции в консервативных кругах несколько республиканских лидеров начали выступать за вакцинацию. Сенатор Митч Макконнелл от Кентукки, переживший полиомиелит в детстве, носит медицинские маски и призывает всех прививаться. Сенатор Митт Ромни заявил в недавнем интервью, что «политизация вакцинации — это возмутительное и откровенно идиотское явление».

«Всем этим лидерам и многим другим потребуется выступать в поддержку вакцинации достаточно часто, чтобы убедить миллионы людей преодолеть свои сомнения. Штамм «дельта» процветает на фоне американского раскола. Вакцины — лекарство не только от этого штамма, но и от всех тех, которые за ним последуют», — заключает The New York Times.