NBC: словно пассажиры «Титаника», которые не хотят спасаться — отказ американцев от вакцин приводит врачей в отчаяние

Перегруженные больницы в США сталкиваются с новым всплеском госпитализаций и смертей от коронавируса, что вызывает чувство смятения у медицинского персонала. По мнению политиков и экспертов, ситуацию усугубляет настойчивое нежелание многих американцев прививаться, сообщает NBC News.

В то время как дополнительная помощь прибывает в такие перегруженные госпитали, как этот, что находится в Спрингфилде, штат Миссури, в стране растёт чувство отчаяния среди тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Они считают, что ситуация не должна вновь выйти из-под контроля.

ИЗАБЕЛЬ ПЕДРАСА, заведующая отделом интенсивной терапии Седарс-Синайского медицинского центра: Это слегка напоминает ситуацию на «Титанике». Мы предлагаем людям спасательные шлюпки, а они раз за разом от них отказываются.

Пока перегруженные медицинские центры сталкиваются с новым всплеском госпитализаций и смертей, число инфекций, которые можно было бы предотвратить, растёт в каждом штате. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний назвала ситуацию «поворотным моментом». И всё больше республиканцев, включая губернатора Алабамы, говорят, что высокое количество невакцинированных подталкивает страну к кризису.

РЕПОРТЁР: Что нужно сделать, чтобы побудить людей прививаться?

КЭЙ АЙВИ, губернатор Алабамы: Понятию не имею. Вы мне скажите. Я сделала всё что могла. Я могу призвать вас сделать что-то, но я не могу вас заставить позаботиться о себе.

Власти Невады тоже озадачены: отделения для лечения COVID-19 заполнены, а в центрах вакцинации пусто.

КСАВЬЕ БЕСЕРРА, министр здравоохранения и социальных служб США: Если вы сегодня умрёте в Америке от ковида, то только потому, что вы не вакцинировались. Почему вы хотите умереть?

33-летняя Кэтлин Круз действительно едва не умерла. Она сказала нам, что всё ещё не уверена, стоит ли ей прививаться.

КЭТЛИН КРУЗ: Я не хочу спешить с тем, в чём я не уверена на 100 процентов.



За последние семь дней ещё два миллиона американцев наконец-то вакцинировались.

МИШЕЛЬ ГАЙГЕР: Я не знала, выживет он или нет.

Мишель Гайгер едва не потеряла мужа Рэнди из-за COVID. Теперь они жалеют о том, что откладывали вакцинацию.

РЭНДИ ГАЙГЕР: Когда вас подключают к аппарату искусственного дыхания, когда вы попадаете в больницу или отделение интенсивной терапии, вас отделяют от вашей семьи, потому что они могут с вами контактировать, то ответ на вопрос о вакцинации становится очевидным.

Сегодня спасительная вакцина предлагает прививку надежды для каждой семьи.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: 20 процентов всех новых случаев в округе Лос-Анджелеса — это заражения после вакцинации. Но власти подчёркивают, что этих людей практически никогда не госпитализируют. Лестер?

И, Мигель, я знаю, что растёт количество школьных округов, которые объявили об обязательном ношении масок. Что вы можете рассказать об этом?

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР: Всё верно. В Атланте, Чикаго, Бостоне и Лос-Анджелесе говорят, что после возвращения в учебные заведения ученикам необходимо будет носить маски.

Дата выхода в эфир 24 июля 2021 года.