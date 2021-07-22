National Review: Америке пора активизировать «вакцинную дипломатию» в гонке с Россией и Китаем

Россия и Китай уже активно работают над тем, чтобы распространять своё политическое влияние по всему миру через поставки вакцин от COVID-19, в то время как внимание Америки пока было сосредоточено в основном на внутренних проблемах. США пора наращивать усилия для распределения жизненно необходимых препаратов в других странах мира, чтобы повысить свой глобальный престиж и не уступать конкурентам, пишет National Review.

Америка смогла справиться с распространением коронавирусной инфекции в период глобальной пандемии в основном благодаря тому, что получила доступ к безопасным и эффективным вакцинам. Однако многие другие более бедные страны с трудом могут позволить себе приобретать проверенные препараты, констатирует National Review. В результате общее количество заражений COVID-19 остаётся высоким.



Соединённые Штаты должны наращивать усилия по оказанию помощи и способствовать доставке и распределению жизненно необходимых препаратов в странах Африки и других частях света, подчёркивается в статье. И дело не только в этике, поясняет автор — это также должно помочь сохранению престижа Америки на глобальной мировой арене.



Статистика показывает, что ситуация в Африке сейчас хуже, чем когда-либо: за прошлую неделю на континенте зарегистрировали четверть миллиона новых случаев COVID-19, причём скорость заражения не снижается. Одна из причин этой вспышки — крайне низкий уровень вакцинации в Африке, поясняется в статье. На данный момент прививку получили лишь около 1% африканцев, и этот показатель ошеломляюще низок по сравнению с более развитыми странами.



Например, в США, согласно данным «живого счётчика» на сайте Our World in Data, уже было полностью вакцинировано около 50% населения. Однако из-за крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах инфекция стремительно распространяется. К примеру, в апреле из-за новой волны заражений Индия приостановила экспорт производимых там вакцин в африканские страны, чтобы сосредоточиться на помощи собственному населению. При этом даже в Индии, несмотря на высокие показатели смертности и все другие проблемы, охват населения вакцинами в 10 или даже 20 раз выше, чем в среднем по Африке, говорится в статье.



Естественно, Россия и Китай не оставили это без внимания и уже активно стараются использовать такое неравенство в свою пользу, подчёркивает автор. В частности, российская вакцина «Спутник V» уже экспортируется в африканские страны, хотя уровень вакцинации в самой России ещё далёк от желаемого, пишет National Review. Кроме того, Москва планирует в перспективе поставить сотни миллионов доз своей вакцины и в Индию.



Китай продвигает свою «вакцинную дипломатию» ещё более агрессивно, сообщается в статье. Кроме доставки вакцины в Африку, они помогают также странам Латинской Америки и Южной Азии, вызывая опасения экспертов. «Это, конечно, хорошо, что такие страны, как Россия и Китай, пытаются подтолкнуть уровень вакцинации за границей. Однако никто всерьёз не верит, что Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют, исходя из новообретённого альтруизма», — подчёркивает автор.



Проблема в том, что ощутимой частью вакцинной стратегии и России, и Китая выступает распространение в мире их политического влияния, — а это «недопустимо», говорится в статье. На руку Америке здесь играет то, что обещанный российский «Спутник V» не всегда попадает в другие страны в оговоренные сроки, а китайские вакцины зачастую оказываются не очень эффективными, уверен автор: «Неспособность России и Китая положить конец вспышке по всему миру позволяет Соединённым Штатам заявить о себе на мировой сцене. Однако сделать мы это сможем, только если будем готовы предпринять необходимые шаги».



Президент Джо Байден уже объявил ранее в этом году, что США направят в помощь другим странам до 500 млн доз вакцины Pfizer. Однако, по сообщению Reuters, эта цифра уже оказалась завышенной — теперь предполагается, что в этом году Америка сможет направить лишь 200 млн доз, поясняет National Review.



«Часть проблемы заключается в том, что мы не видели от администрации Байдена решительных действий по этому вопросу. У администрации месяцы ушли на то, чтобы обсудить, кто, что, где, когда и как поставит вакцины за границу. Такие сроки не очень подойдут африканским странам, нуждающимся в помощи уже сейчас», — подчёркивается в статье.



А без иностранной помощи никакого решения в Африке найти не получится, констатирует автор. Как уже писали американские СМИ, богатые страны заранее выкупили большую часть доз на долгое время вперёд — причём зачастую это намного большее количество вакцины, чем им может теоретически потребоваться. Поэтому вряд ли объём поставок в африканские страны в ближайшие месяцы возрастёт и там получится быстро остановить новую волну заражений, говорится в статье. Вместо этого многие страны вынуждены по-прежнему прибегать к изоляции и комендантскому часу.



Как полагает автор, Вашингтон должен вмешаться и начать что-то делать прямо сейчас: «Американское промышленное оборудование — лучшее в мире, и мы можем сделать больше, чтобы помочь покончить с пандемией в других странах». По его мнению, американцы обязаны поддерживать «вакцинную дипломатию» как мининум с этической точки зрения, поскольку это способ помочь нуждающимся при относительно небольших затратах.



А с прагматической точки зрения эти действия помогли бы предупредить появление новых мутирующих штаммов и ограничить геополитические амбиции соперников на мировой арене. Это довольно хороший и эффективный для Вашингтона способ потратить средства, выделяемые на иностранную помощь, поэтому американцы должны стремиться к этому, заключает автор.