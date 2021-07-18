TV5 Monde: «ощущение дежавю» — Европа готовится к четвёртой волне эпидемии
На улицах Барселоны ощущение дежавю. Едва стемнело, а бары и рестораны уже закрываются. На пляжах каталонские полицейские призывают немногих оставшихся гуляк вернуться домой. Вернулся комендантский час.
ПЕРЕ АРАГОНЕС, президент Женералитета Каталонии: Обстановка крайне сложная и чрезвычайно неустойчивая. Мы вводим чрезвычайные меры, которые ограничат передвижения граждан в 158 муниципалитетах, где сосредоточена большая часть населения Каталонии.
Хотя Каталония — регион, больше других затронутый ростом заражений, другие также не защищены. Четвёртая волна, вызванная вариантом «дельта», распространяется по всей Европе. За неделю количество заражений удвоилось во Франции и Бельгии, утроилось в Португалии и Греции и выросло в семь раз в Нидерландах. Что до Великобритании, там, принимая во внимание вчерашние 50 тысяч новых случаев, эпидемия вернулась к уровню января этого года, но с существенной разницей: благодаря вакцинации, количество госпитализаций и смертей растёт медленнее. Однако внимание: по мнению многих учёных, это не повод отменять санитарные ограничения.
ЛОРЕНС ЯНГ, профессор молекулярной онкологии Уорикского университета: Все наши работы по моделированию показывают вероятность того, что к началу августа мы достигнем более сотни тысяч заражений в сутки. Это может повлечь за собой более двух тысяч госпитализаций ежедневно и, возможно, 200 смертей в день.
ВОЗ также разделяет это беспокойство.
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙСУС, генеральный директор ВОЗ: Комитет предупреждает о высокой вероятности появления и всемирного распространения новых вызывающих беспокойство штаммов — возможно, более опасных и труднее поддающихся контролю.
Согласно результатам многих исследований, проведённых в различных странах Европы, люди, прошедшие вакцинацию, составляют лишь ничтожную часть из общего числа новых случаев заражения — примерно шесть процентов. Некоторые учёные сегодня говорят о четвёртой волне как об «эпидемии непривитых».
Дата выхода в эфир 17 июля 2021 года.
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