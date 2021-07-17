Le Figaro: эксперты ВОЗ предупредили о возможном появлении новых опасных штаммов ковида

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что пандемия COVID-19 в мире далека от завершения, и предупредил о высокой вероятности появления новых, возможно более опасных вариантов коронавируса, сообщает Le Figaro. Как подчеркнул глава комитета, в сложившихся обстоятельствах важно бороться за равный доступ стран к вакцинам и не отвлекаться на научно необоснованные инициативы вроде введения третьей дозы препарата для лучшей защиты.

15 июля Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предупредил о «высокой вероятности» появления новых, «возможно более опасных» вариантов коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Пандемия далека от завершения», — отметили в своём заявлении эксперты, консультирующие генерального директора ВОЗ, добавив, что «существует высокая вероятность появления и распространения новых вызывающих беспокойство вариантов, которые могут быть более опасными и контролировать которые будет сложнее», чем известные сегодня.

«Последние тенденции вызывают беспокойство. Спустя 18 месяцев после объявления чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения мы продолжаем погоню за вирусом, и вирус продолжает погоню за нами», — подчеркнул председатель комитета француз Дидье Уссен на брифинге для прессы.

Как напоминает газета, сегодня ВОЗ известны четыре штамма коронавируса, вызывающие беспокойство: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Вариант «дельта», гораздо более заразный, чем другие, несколько более устойчив к вакцинам, хотя они по-прежнему хорошо защищают от наиболее тяжёлых форм COVID-19 и смертей.

Профессор Уссен назвал две основные рекомендации комитета в сложившихся обстоятельствах: это борьба за равный доступ к вакцинам и отказ от научно необоснованных инициатив, таких как предложение группы Pfizer/BioNTech о введении третьей дозы вакцины.

В то время как США и ЕС нацелены на вакцинацию подавляющего большинства своего населения в ближайшие недели, в беднейших странах доля защищённого населения едва достигает 1%, подчёркивает газета.

Дидье Уссен считает, что «важно не отвлекаться на инициативы, которые могут усугубить неравенство в доступе к вакцинам», такие как рекомендации по введению «дозы-бустера».