Guardian: толпы болельщиков без масок — в ВОЗ считают финал Евро катастрофой

Во время финального матча чемпионата Европы по футболу на трибунах было так много болельщиков, что это неизбежно скажется на эпидемиологической обстановке, уверены сотрудники ВОЗ. Как пишет The Guardian, они называют решение допустить на стадион фанатов без масок «рецептом катастрофы» и отмечают высокую заразность нового штамма коронавируса.

Специалист ВОЗ Мария Ван Керкхове, глядя на толпы фанатов без масок во время финала чемпионата Европы по футболу, высказала обеспокоенность, что это приведёт к распространению коронавируса, включая новый штамм «дельта», пишет The Guardian.

В Великобритании в последнее время наблюдался рост числа заболевания, и это объясняют как распространением крайне заразного нового штамма, так и снятием всех ограничений. Темпы вакцинации при этом остаются высокими. Планируется, что к 19 июля будут сняты даже требования ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Однако сотрудники ВОЗ обеспокоены. Так, Мария Ван Керкхове написала в Twitter во время финала чемпионата Европы по футболу: «Я должна радоваться, когда вижу, как на моих глазах передаётся вирус?» По её словам, «дельта»-штамм воспользуется положением тех, кто не привился и находится в толпе, без маски, кричит, поёт. Она отмечает, что результат будет разрушительным.

В июне Великобритания договорилась с УЕФА, что уимблдонский стадион будет заполнен на 75%. При этом там применяют систему, по которой все присутствующие должны сдать экспресс-тест. Впрочем, как отмечает автор статьи, эти тесты не очень показательны, поскольку могут дать ложноотрицательный ответ, если инфицированный человек заболел недавно или если анализ взять неправильно.

В ВОЗ выпустили предупреждение, что скопление людей во время соревнований подстегнёт распространение вируса. А комитет по общественному здоровью в Европейском парламенте назвал решение допустить 60 тыс. фанатов на стадион «рецептом катастрофы». И уже, как считается, с чемпионатом связаны сотни новых случаев заболевания.

Однако же при этом всём другие эксперты отмечают, что фанаты собираются на свежем воздухе, а в барах, автобусах, поездах и домах ситуация хуже, пишет The Guardian.