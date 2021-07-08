Times: успех в футболе сплотил англичан после многих месяцев разобщения

Победа сборной Англии над датчанами в полуфинале чемпионата Европы буквально сплотила жителей страны после многих месяцев разобщения, вызванного коронавирусными ограничениями. Как пишет The Times, сцены бурной радости и облегчения можно было наблюдать в пабах, фан-зонах, на городских площадях и в гостиных по всей стране после того, как на стадионе Уэмбли прозвучал финальный свисток.

Фанаты Англии устроили бурное празднование после того, как команда Гарета Саутгейта сумела разрушить преследовавшее её проклятье, не дававшее англичанам продвинуться дальше полуфинала, и впервые в истории выйти в финал Чемпионата Европы по футболу. Как пишет The Times, сцены бурной радости и облегчения можно было наблюдать в пабах, фан-зонах, на городских площадях и в гостиных по всей Англии после того, как прозвучал финальный свисток в напряжённом матче против датчан.

На Трафальгарской площади, где в официальной фан-зоне матч смотрели около 1500 болельщиков, возгласы о том, что «футбол возвращается на родину», были слышны до глубокой ночи. 18-летний житель Лондона Бен Граундсвотер испытывал огромное напряжение, пока смотрел матч, но он был уверен, что Англия выйдет в финал: «У Англии очень сильная оборона, и у нас огромный атакующий потенциал. Я думаю, мы победим на чемпионате».

Во время матча жизнь в стране остановилась: более 20 миллионов человек приклеились к экранам телевизоров. Улицы опустели, и лишь время от времени на них появлялись одиночные автомобили.

До начала игры фанаты Англии собрались в пабах и парках, чтобы полностью впитать в себя атмосферу предвкушения матча — и внушительное количество алкоголя. Британская ассоциация пива и пабов прогнозировала, что во время матча пабы будут продавать в среднем по 50 тысяч пинт пива в минуту — и продадут всего около 10 миллионов пинт за день.

В Манчестере одна группа футбольных фанатов принесла с собой картонную фигуру Гарета Саутгейта, а другая компания болельщиков предпочла маски членов королевской семьи.

Болельщикам Англии не дали возможности собраться у фонтана Эроса на площади Пикадилли, чтобы отпраздновать победу их команды. Власти города закрыли щитами эту достопримечательность Лондона после того, как воодушевлённые болельщики стали забираться на неё после побед Англии над Германией и Украиной.

Давние болельщики сборной Англии сказали, что в этот раз атмосфера на Уэмбли была лучшей с момента открытия этого стадиона после реконструкции в 2007 году.

38-летний Марк Футтер считает, что такое воодушевление объясняется острой потребностью людей в ощущении свободы после целого года коронавирусных ограничений: «Во время обычных матчей Англии этому стадиону чего-то не хватает, но во время этого чемпионата — не знаю, может быть, коронавирус так на всех повлиял, — есть ощущение высвобождения чего-то, всё как будто раскрывается».

По словам Футтера, футбол наконец сплотил людей после многих месяцев разобщения: «Всем пришлось очень нелегко в минувшем году, всем было тяжело».

«Людям не разрешали видеться со своими родными, их заставляли соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Мы получали противоречивые сообщения от тех, кто принимал решения, и все были растеряны. Но одна вещь, которая объединяет нас, которую мы все любим и поддерживаем, — это футбол», — добавил мужчина.

Эти бурные празднования положили конец долгой истории поражений в полуфиналах. До минувшего вечера Англия ни разу не выигрывала в полуфиналах в течение 54 лет 11 месяцев и 19 дней. Свою последнюю победу в полуфинале она одержала в матче против Португалии в 1966 году — со счётом 2:1, причём оба года у англичан забил Бобби Чарльтон.

С тех пор англичане дважды проиграли в полуфинале немцам, и оба раза — по пенальти (один раз на чемпионате мира по футболу в 1990 году, второй раз — на Евро-1996), и один раз они проиграли хорватам — на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Фанаты усиленно старались гнать от себя эти печальные воспоминания — особенно в дополнительное время — в ходе матча с датчанами, которые добрались до полуфинала, продемонстрировав чрезвычайно впечатляющую игру после серьёзной травмы их талисмана Кристиана Эриксена в первом матче против Финляндии.

Теперь болельщики Англии с нетерпением ждут финала, в котором их фавориты сыграют с Италией. Матч пройдёт на стадионе Уэмбли в присутствии 60 тыс. фанатов в воскресенье 11 июля.