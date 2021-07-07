Корреспондент: сборная Украины по пляжному футболу отказалась от поездки на ЧМ в Россию из соображений безопасности

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук объяснил, почему сборной Украины запретили ехать на чемпионат мира, который пройдёт в Москве. Как передаёт «Корреспондент», по словам Ващука, в ассоциации посчитали, что Россия не может обеспечить безопасность для команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна.

Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук объяснил, почему сборной Украины запретили ехать на чемпионат мира, который пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

«Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира, значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было моё личное мнение по этому вопросу. Понимаю, что такое игра в команде. Понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую.

АПФУ приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна.

Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная как никогда.

АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины — это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Моё мнение — всего лишь личное мнение», — заявил Ващук.

Как напоминает издание, Украину на турнире заменит сборная Швейцарии, которая заняла пятое место на европейском отборочном турнире и в четвертьфинале проиграла украинцам.