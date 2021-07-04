CNN: «впечатляющая победа» — Англия пробилась в полуфинал Евро через Украину
Впервые за последние 25 лет Англия пробилась в полуфинал чемпионата Европы по футболу, одержав впечатляющую победу со счётом 4:0 над сборной Украины, пишет CNN.
Таким образом лишь в третий раз за всю свою историю Англия выиграла матч на чемпионате Европы в стадии плей-оффа, однако голы в начале каждого тайма несколько успокоили нервничающих болельщиков. В частности, первый гол английская сборная забила уже на четвертой минуте. Автором гола стал Гарри Кейн, который занёс мяч в ворота с передачи Рахима Стерлинга.
Последнего, по всей видимости, уже можно назвать лучшим игроком Англии на Евро-2020. При этом Украина явно не поспевала за скоростью и изобретательностью команды главного тренера сборной Гарета Саутгейта.
В ходе Евро-2020 Англия не пропустила ни одного мяча за все пять матчей, однако у Украины был шанс «размочить» счёт, когда Роман Яремчук нанесёт удар по воротам в первом тайме, который был отбит вратарём Джорданом Пикфордом.
Между тем, в первые пять минут второго тайма Англия забила ещё два гола, в результате чего она смогла полностью контролировать ход матча. Четвёртый гол на счёт сборной записал Джордан Хендерсон ударом головой.
Три года назад Англия вышла в полуфинал чемпионата мира, но там потерпела поражение от Хорватии со счётом 2:1, а в 2019 году проиграла Нидерландам со счётом 3:1 на Лиге наций УЕФА. В последний раз в финал крупного международного турнира Англия выходила в 1966 году.
«Думаю, мы никак не можем свыкнуться с тем, что мы ещё раз вышли в полуфинал — уже третий за три года, — заявил Саутгейт. — Мы хотим пройти ещё два шага. Я знаю, что матч будет у нас дома. Приятно видеть, как все субботним вечером следят за игрой с кружкой пива в руке. Игра должна им понравится. Это был долгий год для всех нас. И я рад, что эти два матча принесли людям так много счастья».
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