FAZ: визит Меркель к Джонсону развеял надежды британцев на отпуск в Европе

В ходе своего прощального визита в Великобританию Ангела Меркель выступила за «открытие новой главы в германо-британских отношениях» и подчеркнула необходимость «поиска практических решений в тесном контакте», пишет Frankfurter Allgemeine. Она выпила чаю с королевой, поговорила с Джонсоном о футболе и выслушала массу комплиментов. Однако всё это не смогло поднять ей настроение: Меркель, обеспокоенная распространением штамма «дельта», не оправдала надежд британцев на отпуск в странах Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine.

Многие предполагали, что аудиенция у Елизаветы II сможет поднять Ангеле Меркель настроение. На это надеялись британцы, убеждённые в том, что канцлер Германии испортила им отпуск. Дело в том, что Меркель потребовала ужесточить подход ЕС к сдерживанию штамма «дельта». Это может ещё сильнее затруднить поездку на материк. В среду после сообщений о том, что миллионам британцев, сделавшим прививку двумя компонентами вакцины, может быть отказано во въезде в Евросоюз, опасения британцев подтвердились, пишет Frankfurter Allgemeine.

Однако чаепитие в Виндзорском замке стояло по плану лишь после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в его загородной резиденции Чекерс. Меркель дала лишь слабую надежду: по её словам, британцы, сделавшие обе прививки, смогут в обозримом будущем поехать в Германию без необходимости отправиться на карантин. Она подчеркнула, что борьба с вирусом является «непрерывным процессом обучения и приспособления». В связи со спором по поводу протокола по Северной Ирландии в рамках брексита канцлер выразила уверенность в возможности отыскать «прагматическое решение». Она подчеркнула необходимость «открытия новой главы в германо-британских отношениях» и «поиска практических решений в тесном контакте» после выхода Великобритании из ЕС.

Джонсон воздал должное «поистине историческому» наследию канцлера не только в укреплении германо-британских отношений, но и в международной дипломатии. Британское правительство учредило научную премию в размере £10 тыс, названную в честь англо-германского астронома Каролины Гершель, которая будет присуждаться поочерёдно астрофизикам из Великобритании и Германии. Кроме того, стороны отметили, что после того, как Великобритания отказалась участвовать в университетской программе Erasmus, необходимо запустить новые инициативы по поддержке молодёжных обменов.

Не обошлось и без шуток: по словам Джонсона, стороны договорились о финансировании проекта, который позволит британцам заваривать чай с помощью немецкой солнечной энергии. «В знак огромной важности германо-британских отношений» Меркель стала первым лидером иностранного правительства после Билла Клинтона в 1997 году, посетившим заседание британского кабинета министров, пусть и виртуальное. Меркель и Джонсон объявили, что в будущем правительства двух стран будут ежегодно встречаться для укрепления отношений.

Несмотря на дружелюбную атмосферу, не удалось избежать и щекотливых вопросов. Несмотря на призыв не говорить о футболе, Джонсон «рубанул с плеча». Он поблагодарил канцлера за то, что немцы смогли нарушить традицию — обычно англичанам не везёт в матчах с Германией. Ангела Меркель ответила, что это, разумеется, произошло не по доброй воле, сообщает Frankfurter Allgemeine.